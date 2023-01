Drei Heimsiege und zwei Meistertitel

Von: Sven Sartison

Meister in seiner Altersklasse: Auch Nickco Palamaras fuhr ganz nach oben aufs Podest. © PaulFoto.de

Gleich drei Siege und zwei deutsche Meistertitel sichern sich die Athleten des SC Garmisch und des SC Partenkirchen bei den vier Heim-Slaloms am Gudiberg. Insbesondere Luisa Mangold und Nickco Palamaras stechen heraus.

Garmisch-Partenkirchen – Beim Nachtslalom am Gudiberg ein paar Tage zuvor ist er noch ausgeblieben, der Sieg eines Lokalmatadoren. Zugegeben: Mit Startnummer 66 auf die Piste gegangen, waren die Chancen von Adrian Meisen auch verschwindend gering, lagen praktisch bei null. Gleich drei Heim-Erfolge durfte dafür der Nachwuchs in Garmisch-Partenkirchen bejubeln.

Bei den Slalom-Rennen am vergangenen Wochenende, die als Rahmen für die deutschen Jugendmeisterschaften der U18 und U21 dienten, fuhren Luisa Mangold und Teamkollege Nickco Palamaras vom Skiclub Garmisch ganz nach oben aufs Treppchen. Für den 18-jährigen Palamaras bedeutete der Sieg obendrein den deutschen Meistertitel in der U21 der Jahrgänge 2003 und 2004.

„Wenn man die Werdenfelser Brille aufsetzt, verlief das Wochenende sehr gut.“

Mangolds erster Platz im Gesamtergebnis hatte im Kampf um die nationalen Titel hingegen keine Bedeutung, mit ihren 22 Jahren ist sie den Juniorenklassen bereits entwachsen – was den Erfolg jedoch keineswegs schmälern soll. „Es war eine sehr gute Leistung. Mit den gesammelten Punkten hat sie in der Weltrangliste einen Schritt nach vorne gemacht“, zeigt sich Markus Anwander, Leiter des Bundesstützpunkts in Garmisch-Partenkirchen, zufrieden. Zumal Mangold obendrein auch bei den jeweils direkt im Anschluss gefahrenen FIS-Rennen am Gudiberg gewann.

Beinahe hätte es dort ebenfalls den lokalen Doppelerfolg bei Frauen und Männern gegeben. Doch dem machte Linus Witte vom SC Bad Aibling, der sich vor Palamaras und den im ersten Rennen ausgeschiedenen Simon Luca Wolf (SC Garmisch) und Dominik Zerhoch (SC Partenkirchen) den Sieg holte, einen Strich durch die Rechnung.

Rennen kurzfristig an den Gudiberg verlegt

„Wenn man die Werdenfelser Brille aufsetzt, verlief das Wochenende sehr gut“, bilanziert Anwander. Worauf er anspielt: Die starken Ergebnisse der hiesigen Fahrer mit Podestplätzen in allen Altersklassen bei den Jugendmeisterschaften. Neben Palamaras in der U21 sicherte Felix Norys dem SC Garmisch als Zehnter im Gesamtklassement in der U18 der Jahrgänge 2005 und 2006 den zweiten Meistertitel. Bei den Damen mussten sich Marie Bogner und Sophia Sturm (beide SC Partenkirchen) in der U21 nur der für den SC Lenggries startenden Lara Klein geschlagen geben. Antonia Reischl, ebenfalls vom SCP, raste in der U18 auf Platz drei.

Am Gudiberg doppelt erfolgreich: Luisa Mangold vom SC Garmisch schnappte sich im Slalom im Rahmen der deutschen Meisterschaft sowie im FIS-Rennen den Sieg. © PaulFoto.de

Dass die insgesamt vier Rennen am Samstag und Sonntag überhaupt am Gudiberg stattfanden, hatte sich kurzfristig ergeben. Denn eigentlich sollte am Jenner in Berchtesgaden gestartet werden, doch dort mangelte es an Schnee. Erst am Donnerstag kam die Anfrage, mit Wasser und Salz brachten die Helfer anschließend die vom Nachtslalom am Vortag geschundene Piste innerhalb von zwei Tagen in Schuss.

„Nachdem sonst derzeit nirgendwo anders gefahren werden kann, haben wir nochmal alles gegeben. Das hat sich rentiert. Ich denke, die Rennen haben die Jugend in Deutschland einen Schritt nach vorne gebracht“, befindet Anwander.