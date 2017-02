So verstehe ich die WM

Aggressiver Schnee? Eingepackt? Zweiervertikale? Skiübertragungen im Fernsehen sind nicht immer leicht zu verstehen. Wir schaffen Abhilfe.

St. Moritz – Skirennsport ist hochkompliziert, viele Faktoren entscheiden zwischen Sturz oder Sieg. Wer nicht so sehr vertraut ist mit dem speziellen Ski-Jargon der Kommentatoren, dem erklären drei TV-Experten ein paar Begriffe, die bei der morgen beginnenden Alpinen Ski-WM in den TV-Übertragungen zu hören sein werden. Alle drei ehemaligen Skirennfahrer haben bereits WM-Medaillen gewonnen: Marco Büchel(Silber/Riesenslalom 1999 in Vail, heute ZDF),Frank Wörndl Gold/Slalom 1987 in Crans Montana, heute Eurosport) und Hans Knauß(Silber/Riesenslalom bei der WM 2003 in St. Moritz, Bronze in Vail 1999/Super-G, heute ORF):

„Er fährt eine feine Klinge“:„Sage ich gerne: Bedeutet eine gefühlvolle Fahrweise, ohne den Ski zu hart in den Schnee zu drücken. Feine Klinge ist vor allem auf aggressivem Schnee, also griffigerem Schnee gefragt“ (Büchel).

„Aggressiver Schnee“: „Entsteht bei extrem kalten Temperaturen mit viel Naturschnee. Der zieht kompakt an, wird richtig sperrig. Du legst den Ski kurz um und er reagiert sofort auf meinen Befehl. Das kann bei höherem Tempo ganz schön zach sein. Das Gegenteil ist Frühjahrshafter Schnee, der sehr grobkörnig ist, der verzeiht vieles. Da kannst du den Ski umlegen, aber der reagiert nicht so schnell (Knauß).

„Jetzt kriegt er Stress zwischen den Toren“: Wenn er früh dran ist, zwei Drittel des Schwunges vor der Stange fertig hast, dann hast du keinen Stress zwischen den Toren. Wenn du das letzte Drittel an der Stange machst, dann hast du Platz. Wenn du zu spät bist, immer das Problem, die nächste Stange zu erwischen. Muss sich irgendwie da reinschmuggeln, bekommst Stress zwischen den Toren. (Wörndl)

„In der Falllinie“: „Es geht grade bergab. Falllinie heißt Beschleunigung.“ (Wörndl)

„Da frisst es ihm den Ski“: „Heißt, dass die Kante den Skifahrer beherrscht, die Kante drückt es in den Schnee rein, das bremst.“ (Wörndl)

„Er hat eingeparkt“:„Wenn der Läufer bei einer Kurve einen Fehler macht, der ihn fünf oder zehn km/h kostet, weil er weit von den Ideallinie abkommt, dann sagen wir: Der hat jetzt eingeparkt. (Knauß)

„Zu lange auf der Kante gestanden“: Kommt eher in den technischen Disziplinen, also Slalom und Riesenslalom vor. Der Läufer hat zwischen den Toren zu kurze Phasen, wo er den Ski auf der glatten Skiunterseite super laufen lassen kann.“ (Knauß)

„Wenn der Läufer zu lange für einen Schwung braucht. Hat damit zu tun, dass er zu wenig Körperbewegung nach vorne macht, dann braucht er seeeeeehr lange, um den Schwung fertig zu fahren.“ (Büchel)

„Er fährt zu direkt auf die Stange/Hinschneiden aufs Tor“:„Vor einem Tor, also den Stangen, mancht normal jeder noch Richtung, ein anderer schneidet einfach die Kurve zum Tor ab. Wenn er zu direkt an das Tor fährt, hat er das Problem, dass er irgendwo noch Richtung machen muss. Da sagen wir hinschneiden oder zu direkt fahren. Das schnellere ist normal, vor dem Tor die gewisse Richtung zu machen, beim Tor den Ski freigeben. Zu direkt gefahren heißt, man ist direkt aufs Tor hingefahren und ist gezwungen, erst nach dem Tor den Schwung zu machen. Das ist schlecht, dadurch verliert man Zeit“ (Knauß).

„Bestenfalls müsste der Athlet vor der Stange schon den größten Teil des Schwungradius absolvieren, damit er im Anschluss an die Stange früher den Ski freigeben kann“ (Büchel).

„Da geht ihm der Ski aus“: Dann sitzt er meistens zu weit hinten, gerät von der Posititon auf dem Ski in Rücklage.“ (Wörndl)

„Haarnadel“: „Ein langezogener Schwung, zwei Tore werden mit einem Schwung gefahren.“ (Wörndl)

„Der Läufer hat das falsche Setup gewählt“:„Ein Begriff, der erst in den letzten Jahren richtig Einzug gehalten hat. Wir haben früher gesagt: Ich habe das Material nicht richtig abgestimmt oder eingestellt. Setup bedeutet, es gibt viele Sache beim Ski, Skischuh oder der Bindungsplatte, die du verändern kannst. Um die richtige Abstimmung aller Komponenten zu finden, also Setup, braucht es viel Feingefühl“ (Knauß).

„Setup ist eine der tausend Möglichkeiten, den Schuh, die Bindung, die Bindungsplatte und den Ski für den Athleten auf die jeweilige Schneebeschaffenheit abzustimmen“ (Büchel).

„Kompression“: „Ein Geländewechsel, in dem der Athlet stark mit Fliehkräften zu tun hat. Wie eine Mulde: Das Schlimmste ist eine Kompression mit Kurve, für einen Athleten sehr schwer zu meistern“ (Büchel).

„Er fährt auf Zug“:(lacht) Der Kanton Zug liegt in der Schweiz und ist ein Steuerparadies. Im Ernst: Einen schwung macht man ja, um nicht zu schnell zu sein, sonst könnte man jede Piste grad aus fahren. Jetzt ist die große Kunst im Rennsport, einen Schwung zu fahren, aber möglichst das Tempo beizubehalten. Heißt auf Zug fahren“ (Wörndl).

„Es gibt keine Rutschphase. Die Kante in den Schnee setzen, die Kurve fahren – und kein bisschen Schnee spritzt auf“ (Büchel).

„Klassischer Innenskifehler“

„Der Chef beim Schwung muss einfach der Außenski sein, fertig!“ (Wörndl)

„Man merkt, man ist zu spät in einer Kurve dran und probiert, mit dem Gewicht nach innen zu gehen, hat dann eine leichte Rutschphase. Das ist gefährlich für den Innenski, dann rutscht man über den der Innenski weg. Mit mehr Druck auf dem Außenski hat man einfach die bessere Kontrolle. (Knauß)

„Der Skifahrer hat die Tendenz, den Schwerpunkt oft nach innen zu legen. Wenn er das zu stark macht, gerät sein Schuh auf den Schnee und er rutscht weg.“ (Büchel)

„Den Ski schnell freigeben“:Den Ski schnell genug freizugeben hängt damit zusammen, dass er am Ende des Schwunges eine Hoch-Tiefbewegung machen muss. Nicht zu viel Druck auf die Kanten zu geben, sondern zu spüren, wann er eher in den Gleitmodus gelangen sollte.“ (Büchel)

„Er nimmt den Druck von den Kanten. Wenn du mit Muskelspannung Druck auf die Kanten ausübst, gibst du dem Ski eine Richtung. Das bremst aber. Um den Ski wieder freizugeben, musst du entspannen.“ (Wörndl)

„Wenn ich die Kurve gut erwischt habe, stelle ich den Ski von der Kante auf den Belag und lasse ihn laufen“ (Knauß).

„Er hat verkantet:“„Wenn man den Ski umlegt und den Schwung durchziehen will, dabei aber verschneidet. Heißt, dass man es nicht zum richtigen Zeitpunkt sauber hingekriegt, richtig auf der Kante des Ski zu ziehen.“ (Knauß).

„Passiert, wenn ein Athlet nicht konzentriert ist und den Ski nicht unter Kontrolle hat. Plötzlich geht der Ski in eine Richtung, die der Läufer nicht will.“ (Büchel)

„Drückt die Welle weg“: „Ist ein optimales Absorbieren eines Geländeüberganges. Der Körper wird zusammengefahren und am Ende der Welle wieder gestreckt.“ (Büchel)

„Da geht ihm der Hang aus“: „Er kommt dem Netz verdammt nahe.“ (Büchel)

„Tempo mitnehmen“: „Vor allem dann wichtig, wenn es von einem Steilhang ins Flache geht. Der Läufer muss den Schuss mitnehmen.“ (Büchel)

„Jagerzaun“: „Wenn die Kurssetzung sehr drehend ist. Keine Ahnung warum, aber das sagen die Österreicher.“ (Büchel)

„Zweiervertikale“: Zwei Schwünge geradeaus an der Fallinie (Wörndl).

„Skischuhrandprellung“: „Typisch im Skirennsport: Wenn man stürzt, oder man fährt in einen Graben oder ein Loch, gibt es einen so harten Schlag auf das Schienbein oder die Wade, dass innerhalb des Skischuhes eine Prellung entsteht. Die ist einfach nur schmerzhaft. Dann kannst du keinen Druck nicht mehr geben im Skischuh“ (Büchel).

gesammelt von Jörg Köhle

