Drei Medaillen-Kandidatinnen

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Schwebt auf Wolke sieben: Hanna Kebinger reist erst zur EM und dann weiter zur WM nach Oberhof. © PETER KORNATZ

Mit Hanna Kebinger, Juliane Frühwirt und Selina Grotian starten drei Werdenfelserinnen bei der Biathlon-EM in Lenzerheide - mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Lenzerheide – Das ist, als ob man einen Vater fragt, welche seiner drei Töchter ihm die liebste ist. So kann und will auch Bernhard Kröll keine Rangliste aufstellen, wenn er auf Hanna Kebinger, Juliane Frühwirt und Selina Grotian angesprochen wird. Hingegen lobt der Stützpunkttrainer Kaltenbrunn alle drei Biathletinnen, die das Werdenfelser Land bei der heute beginnenden Europameisterschaft in Lenzerheide (Schweiz) vertreten werden: „Ich traue jeder eine Einzelmedaille zu.“ Die Vorzeichen der drei könnten aber kaum unterschiedlicher sein.

Die Senkrechtstarterin

Das ist natürlich Hanna Kebinger. Nach ihrem glanzvollen Auftritt beim Weltcup in Antholz – 19. im Sprint, Zehnte der Verfolgung, Platz drei als Schlussläuferin der Staffel – schwebt sie im siebten Sportler-Himmel. On top kam am Montag die Nachricht, dass die Biathletin vom SC Partenkirchen fix zum Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für die Heim-Weltmeisterschaft in Oberhof gehört. „Wahnsinn, ich hatte die WM schon abgeschrieben“, gesteht die Grainauerin. Warum? Weil der Winter und Kebinger etwas gemeinsam haben: Sie sind heuer Spätzünder. Nach der verpassten Qualifikation für das Welt- oder IBU-Cup-Team aufgrund der Grippe fand sich die 25-Jährige zunächst im Alpencup, der dritten Liga im Biathlon-Zirkus wieder. Doch binnen eines Monats hat sie es in die Weltspitze geschafft, fährt nun zur EM und danach weiter zur WM.

Ob sie in Oberhof einen Einsatz bekommt, ist fraglich. Aber Kröll hat gehört: „Sie fährt zwar als Sechste mit, ist aber nicht die Nummer sechs. Ich denke, sie wird nicht nur als Touristin dabei sein.“ Allein schon die Nominierung sei „der Hammer“, betont Kebinger. Sollte sie auch bei der WM starten dürfen, wird sie genauso an die Wettkämpfe herangehen wie in Antholz: „Einfach mein Ding machen.“ Hat in Südtirol bestens funktioniert. Insbesondere in der Staffel beeindruckte die Zollbeamtin trotz extremer Nervosität. Nach dem letzten Schießen lag sie auf Rang drei, doch hinter ihr folgte die Gesamtweltcup-Dritte Lisa Vittozzi (Italien). „Ich hab’ sie auf der großen Leinwand gesehen und daher schon gefühlt ihren Atem im Nacken gespürt.“ Doch Kebinger hielt Vittozzi auf Distanz, animierte auf den letzten Metern die Zuschauer und beim Überqueren der Ziellinie wurde es schwarz. „Da gingen kurz die Lichter aus“, erzählt sie lachend. Der Grund war wahrscheinlich eine Kombination aus den großen Emotionen – ihr erstes Weltcup-Podest – und der körperlichen Erschöpfung.

Mit solchen Ergebnissen gilt man automatisch zum Favoritenkreis bei der EM. Doch Kebinger setzt sich keine Ziele, will einfach gute Rennen abliefern, wird auch lediglich im Sprint und der Verfolgung an den Start gehen. Ihr Fokus gilt nun der WM.

Die Fahrstuhl-Athletin

Hin und her, hoch und runter: Juliane Frühwirt pendelt diese Saison zwischen Welt- und IBU-Cup. © PETER KORNATZ

In Oberhof wäre auch zu gerne Juliane Frühwirt dabei gewesen, hat sie doch das Sportgymnasium der Landstadt Thüringens besucht. Aber die 24-Jährige kam in dieser Saison nicht über den Status als Fahrstuhl-Athletin hinaus. Immer wieder bewies sie in der Qualifikation oder im IBU-Cup ihr Potenzial, jedoch nicht bei ihren drei Chancen im Weltcup. „Ich hab’ einfach nicht das gezeigt, was ich kann“, gesteht sie selbstkritisch. Nach Platz 35 beim Weltcup-Einzel in Ruhpolding war ihr klar: Das wird nichts mit der WM.

Die Enttäuschung war groß. Daher nahm Frühwirt Reißaus, verabschiedete sich nach Martell (Südtirol). „Ich hab’ quasi Menschen-Detox gemacht“, erzählt sie lachend. Ihr wurde alles zu viel, sie brauchte Ruhe, um den Kopf wieder frei zu kriegen. Das ist er nun wieder. Zwar will die Zollbeamtin nicht optimistisch in die EM starten, „weil das in letzter Zeit nicht geklappt hat“. Zugleich aber peilt sie eine Medaille an. „Ich wollte zur WM. Da kann ich nicht sagen, ich will 25. bei der EM werden. Dann wäre ich fehl am Platz.“

Die Hoffnungsvolle

Das Talent: Selina Grotian gehört die Zukunft, doch schon jetzt kann sie mit den Großen mithalten. © IMAGO/Harald Deubert

Die dritte im Bunde ist diejenige, der man das größte Talent zuspricht, der man zutraut, in Zukunft nicht nur bei einer EM, sondern auch bei einer WM zu den Medaillen-Kandidatinnen zu gehören: Selina Grotian. Die 18-Jährige vom SC Mittenwald hat bei ihrem Start in der Lenzerheide selbst aber nichts Derartiges im Sinn. Ablehnen würde sie Edelmetall natürlich nicht, „aber ich will einfach beweisen, dass ich es verdient habe, bei der EM starten zu dürfen“.

Warum aber unter anderem Stützpunkttrainer Kröll ihr durchaus eine „Überraschung“ zutraut, liegt auf der Hand. Obwohl sie eigentlich noch bei den Juniorinnen starten darf, weiß sich die Mittenwalderin auch in der internationalen Damen-Konkurrenz zu behaupten. Ein kleiner Ausschnitt aus ihrem Leistungsnachweis dieser Saison: Sprint-Sieg beim IBU-Cup-Debüt in Idre Fjäll (Schweden), Neunte im Verfolger von Ridnaun (Italien), Platz fünf im Sprint von Pokljuka (Slowenien). Entsprechend bilanziert sie selbst: „Das hat alles übertroffen, besser hätte ich mir es nicht erträumen können.“

Hätte aber sogar noch besser laufen können. Denn Grotian hat diese Resultate nicht etwa makellosen Schießleistungen zu verdanken, mit denen Biathletinnen immer mal wieder Ausreißer nach oben gelingen. Oft handelt sie sich zwei oder mehr Fehler ein. Warum? Weil sie mit dem Kopf schon wieder in der Loipe ist. „Manchmal will ich zu schnell schießen, vor allem beim ersten Schuss sollte ich mir ein, zwei Sekunden mehr Zeit lassen.“ Gelingt der Mittenwalderin das bei der EM, kann hinterher an ihrem Hals Bronze, Silber oder gar Gold hängen.

Krölls Wunsch

Das würde der Traumvorstellung von Kröll entsprechen. Dürfte sich der Stützpunkttrainer etwas für die EM wünschen, dann eine Medaille für jede der drei Werdenfelserinnen. „Es gibt ja mehrere Wettbewerbe, da können sie sich das aufteilen.“

Zeitplan - EM in Lenzerheide Mittwoch, 25. Januar 10:15 Frauen Einzel - 15 Kilometer

14:00 Männer Einzel - 20 Kilometer

Freitag, 27. Januar 10:30 Frauen Sprint - 7,5 Kilometer

14:00 Männer Sprint - 10 Kilometer

Samstag, 28. Januar 10:30 Frauen Verfolgung - 10 Kilometer

13:30 Männer Verfolgung - 12,5 Kilometer

Sonntag, 29. Januar 10:30 Mixed-Staffel

13:30 Single Mixed-Staffel