Deutsche Biathletin beendet Karriere: Olympiasiegerin Denise Herrmann reagiert prompt

Von: Andreas Knobloch

Maren Hammerschmidt und Denise Herrmann bei einer zünftigen Brotzeit. © Screenshot Herrmann Instagram

Es ist ein schwerer Schritt, doch irgendwann ist Schluss mit Sport. Eine deutsche Biathletin verkündet nun ihr Karriereende.

München - Es war ein aufregendes Wintersportjahr, doch für eine waren es eher verkorkste Monate. Ständige Verletzungen und Krankheiten machten es zur Qual. In einem langen Statement erklärte nun die deutsche Biathletin Maren Hammerschmidt ihr Karriereende nach „25 Jahren Biathlon“, wie die 32-Jährige schreibt.

„Ich habe diesem wunderbaren Sport so unglaublich viel zu verdanken. Ich hatte die Möglichkeit, viele tolle Menschen und Orte kennenzulernen und das nicht allein, ein fantastisches Team war immer mit dabei und hat mit mir viele Höhen und Tiefen erlebt. Die letzten Jahre waren nicht leicht, ich hatte körperlich mit vielen Baustellen zu kämpfen, die mich sehr viel Energie gekostet haben. Ab jetzt darf sich mein Körper auf Erholung freuen“, schreibt Hammerschmidt auf Instagram und liefert die Erklärung mit.

Biahtlon: Hammerschmidt verpasste Olympia - Herrmann reagiert mit rührenden Worten

Die Deutsche musste die Olympischen Spiele in Peking vor dem Fernseher verfolgen. Ein Ausschlag am Körper sorgte für ein Formtief, die Gesundheit ging vor. Zumindest als Expertin wirkte sie mit und konnte stolz die Erfolge ihre Kolleginnen beobachten. Eine gute Freundin und ehemalige Zimmerpartnerin holte sogar Gold: Denise Herrmann. Und auch die äußert sich lange zum Ende der Karriere - mit emotionalen Worten. „Durch deine offene und lustige Art hast du die Gruppe stets bereichert. Du hast jeden Tag alles gegeben und mit deiner Motivation alle mitgezogen. Gerade fürs Team konntest du immer über dich hinauswachsen. Die letzten Jahre habe ich dich als Athletin so professionell und engagiert erlebt, wie man es sich als Trainingspartnerin nur wünschen konnte“, schreibt Herrmann auf Instagram. Der Kontakt wird nicht abbrechen. „Jetzt freue ich mich darauf, außerhalb der Piste die Welt mit dir weiterzuerkunden und den Weg der Freundschaft weiter zu gehen.“

Biathlon-Ende: Hammerschmidt dankbar für „Erfolge und Misserfolge“

Hammerschmidt nimmt viel mit, wie sie erläutert: „Ich bin sehr dankbar, dass ich im Weltcup dabei sein konnte und einige Erfolge feiern durfte. Aber auch die Misserfolge haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Heute bin ich zufrieden und glücklich mit meiner Entscheidung, dem Leistungssport Servus zusagen und ich freue mich riesig auf den neuen Lebensabschnitt, der nun vor mir liegt.“ Somit kann sie auch noch mehr Zeit mit ihrer Familie, wie beispielsweise ihrer Zwillingsschwester, und ihren Freunden verbringen.

Hammerschmidt gab im März 2012 ihr Debüt im Weltcup, sie gewann mit der Staffel 2017 WM-Gold sowie 2016 WM-Bronze. Im Weltcup schaffte sie es in Einzelrennen zweimal als Zweite auf das Podest. Die Saison 2018/19 verpasste Hammerschmidt komplett, nachdem sie sich bei den Olympischen Winterspielen 2018 eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte. Danach kam sie nie wieder richtig in Form, diese Saison schaffte sie es nicht in den Weltcup-Kader und kam auch im zweitklassigen IBU-Cup zu keinen Topplatzierungen. Und eben Olympia fand ohne sie statt. (ank mit dpa)