Riesen-Debakel für Karl Geiger! DSV-Adler schafft Quali in Innsbruck nicht

Von: Marius Epp

Teilen

Deutsches Debakel bei der Vierschanzentournee: Karl Geiger hat die Qualifikation in Innsbruck nicht überstanden und verpasst das Bergisel-Springen.

Innsbruck - Riesen-Enttäuschung für den deutschen Star-Skispringer Karl Geiger! Der Allgäuer kam mit den Bedingungen in Innsbruck überhaupt nicht zurecht und scheidet nach einem ganz schwachen Sprung auf nur 108 Meter schon in der Qualifikation aus. Damit ist er beim Bergisel-Springen am Mittwoch zum Zuschauen verdammt.

Geiger reagierte nach seinem Quali-Aus bei Eurosport konsterniert: „Das ist ganz hart. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe noch keine Antworten. Meine Formkurve hat eigentlich nach oben gezeigt.“ Um in der ARD nachzulegen: „Das war Murks. Ich kann es noch nicht richtig in Worte fassen, das war heftig. Ich habe den Sprung überhaupt nicht erwischt.“

Karl Geiger stürzt in Innsbruck ab: Der deutsche Star-Springer scheidet in der Qualifikation aus. © Daniel Karmann/dpa

Skispringen: Karl Geiger qualifiziert sich nicht für drittes Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck

Die deutsche Hoffnung bei der Vierschanzentournee belegte nur den 51. Platz. Bester Deutscher am Dienstag war wie auch schon bei der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen Philipp Raimund (Oberstdorf), der mit einem Sprung auf 121,5 m den elften Rang erreichte.

Von den sieben gestarteten Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) qualifizierten sich bis auf Geiger alle für den Wettbewerb am Mittwoch (13.30 Uhr/ARD und Eurosport). Andreas Wellinger (Ruhpolding/15.), der erneut verbesserte Markus Eisenbichler (Siegsdorf/16.) und Stephan Leyhe (Willingen/17.) schafften allesamt den Sprung unter die besten 20.

Karl Geiger Geboren: 11. Februar 1993 (Alter 29 Jahre), Oberstdorf Olympia-Medaillen: 1x Silber (Peking), 2x Bronze (Pyeongchang) Persönliche Bestweite: 243,5 Meter

Vierschanzentournee in Innsbruck: DSV-Adler weit von der Spitze entfernt

Constantin Schmid (Oberaudorf) landete auf Platz 41, Pius Paschke (Kiefersfelden) wurde 45. Hinter Kubacki sicherten sich dessen Landsmann Kamil Stoch und der Slowene Anze Lanisek die Plätze zwei und drei. Der in der Gesamtwertung führende Norweger Halvor Egner Granerud wurde 13.

Im Gesamtklassement liegen die DSV-Adler nach zwei Springen bereits weit hinter Granerud zurück. Wellinger hat als Sechster bereits 32 Meter Rückstand und damit kaum mehr Chancen auf den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald 2002. Geiger, aktuell noch Fünfter im Gesamtklassement, wird weit zurückfallen. (epp/SID)