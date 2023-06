Nach Kreuzbandriss: Deutsches Skisprung-Talent meldet sich aus dem Krankenhaus

Von: Jan Oeftger

Justin Lisso wird die kommende Skisprung-Saison nach einem Kreuzbandriss verpassen. © IMAGO

Justin Lisso ist nach einem Trainingssturz am Kreuzband operiert worden. Sein voller Fokus gilt nun der Heilung und der übernächsten Saison.

München – In der vergangenen Saison weckte Justin Lisso Hoffnungen bei den deutschen Skisprung-Fans. Der 23-Jährige konnte mit Platz 13 am Holmenkollen seine beste Karriere-Platzierung erreichen. Die kommende Saison wird Lisso wegen einer Kreuzbandverletzung aber verpassen.

Justin Lisso Geboren: 12. Dezember 1999 (23 Jahre alt) Sportart: Skispringen

DSV-Hoffnung Lisso stürzt im Training folgenschwer

Lisso war bei einem Trainingssprung gestürzt. Auf Instagram teilte der Thüringer nun mit, dass die Diagnose Kreuzbandriss lautet. Hinzu fügt der Sportler traurige Smileys. Bereits am Donnerstag (15. Juni) wurde Lisso operiert. Optimistisch schreibt er unter seinen Post: „Die OP ist gut verlaufen und mein Lächeln ist auch schon wieder zurück.“ Das belegt er mit einem Selfie aus dem Krankenbett mit erhobenem Daumen.

Die anstehende Saison 2023/2024 muss Lisso wegen seiner Verletzung abhaken. Stattdessen schaut er optimistisch in die Zukunft. „Mein neues Ziel steht schon fest, die WM Trondheim 2025, und dafür werde ich jeden einzelnen Tag alles geben!“ Doch vorher wartet auf den Skispringer die Zeit in der Reha. „Ich bin gespannt, wie der Heilungsprozess verläuft und werde euch auf meinem Weg zurück auf die Schanze mitnehmen!“

DSV wünscht Lisso eine „gute Genesung“ und hofft auf WM 2025

Auch der deutsche Skiverband hat sich zu Lissos Verletzung geäußert. Auf dem Instagram-Kanal „dsv_nordisch“, informiert der Verband über Lissos Verletzung. „Not the news we wanted“ - also keine erfreuliche Nachricht, schreibt der DSV unter das Foto auf dem Lisso im Krankenbett zu sehen ist.

Der DSV wünscht dem Athleten eine „gute Genesung“. Diesen Wünschen schließen sich einige Fans an. Sie drücken ihr Bedauern aus, dass es ausgerechnet eine aufstrebende Nachwuchshoffnung mit der Verletzung getroffen hat und hoffen, dass Lisso gestärkt zurückkommt.

Lisso war neu in der höchsten DSV-Trainingsgruppe

Noch im Mai war Lisso für die 1a-Trainingsgruppe, also die höchstmögliche im deutschen Team nominiert worden. In dieser befinden sich außer Lisso sechs weitere deutsche Springer. (jo)

