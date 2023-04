Ski-Österreich jubelt seinem frisch verliebten „Adlerpaar“ zu

Von: Christoph Wutz

Teilen

Sind jetzt ein Paar: Die beiden ÖSV-Adler Lisa Eder und Manuel Fettner. © Imago / GEPA pictures / Screenshot: Manuel Fettner/Instagram

Manuel Fettner ist wohl wieder vergeben. Der österreichische Ski-Star erholt sich zurzeit unter der thailändischen Sonne – und zeigt sich dabei verliebt mit seiner neuen Partnerin.

Ko Pha-ngan – Skispringer Manuel Fettner kann es noch. Das hat der ÖSV-Adler im letzten Jahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als er bei den Olympischen Spielen in Peking Silber von der Normalschanze und Gold im Teamwettbewerb mit der österreichischen Mannschaft holte. Doch offenbar schwebt er nicht nur sportlich zurzeit im siebten Himmel: Der 37-Jährige zeigte sich jetzt auf Instagram frisch verliebt mit seiner Skisprung-Kollegin Lisa Eder.

Unterschiedliche Saisonverläufe der beiden verliebten ÖSV-Adler

Fettner und Eder posteten kürzlich mehrere Beiträge von ihrem Urlaub auf der thailändischen Ferieninsel Ko Pha-ngan. Die beiden ÖSV-Athleten nutzen die Zeit auf dem im Golf von Thailand gelegenen Eiland, das vor allem für schöne Strände und ausgelassene Partys bekannt ist, um sich von einer langen und anstrengenden Skisprung-Saison zu erholen.

Der 37-jährige Fettner gewann in diesem Jahr unter anderem mit der österreichischen Mannschaft den Weltcup auf der Großschanze im polnischen Zakopane, zeigte auch sonst solide Leistungen. Für Eder hingegen, unter anderem mehrfache Junioren-Weltmeisterin in Teamwettbewerben, verlief die Saison enttäuschend: Die 21-Jährige konnte aufgrund eines im vergangenen Juni beim Training zugezogenen Kreuzbandrisses an keinem Weltcup-Springen teilnehmen und verbrachte die letzten Monate mit einem straffen Reha-Programm.

ÖSV-Springer erholen sich im gemeinsamen Liebesurlaub in Thailand

Bevor für beide die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt, erholen sich die beiden ÖSV-Adler jetzt also zunächst gemeinsam auf der thailändischen Urlaubsinsel. Dabei präsentiert sich das neue Springer-Paar auf Instagram herumalbernd und sehr glücklich – die Ski-Asse genießen die Zeit miteinander.

Zwar steht eine offizielle Liebesbekundung der beiden noch aus, doch die Bilder sprechen eine deutliche Sprache. Außerdem versah Eder einen Beitrag mit einem Herzen – ein eindeutiges Zeichen in Richtung ihres neuen Partners, der unter anderem beim dritten Springen der Vierschanzentournee 2020/21 Fünfter wurde.

ÖSV-Springer flogen bereits bei Olympia 2022 gemeinsam hoch hinaus

Die beiden ÖSV-Adler arbeiteten bereits sportlich zusammen. Unter anderem traten sie bei Olympia 2022 in Peking im Mixed-Team-Skispringen für Österreich an und erreichten dabei mit Stefan Kraft und Daniela Iraschko-Stolz den fünften Rang.

Möglicherweise fliegen sie zukünftig auch privat als Paar hoch hinaus. Beruflich wird es für die beiden ÖSV-Adler ab Ende November wieder ernst, wenn das erste Männer-Springen der neuen Saison im finnischen Ruka und, eine Woche später, der Jahresstart der Frauen in Lillehammer in Norwegen ansteht.

Ein anderer Ski-Olympiasieger aus Norwegen hingegen könnte während der kompletten nächsten Saison nicht an den Start gehen. (wuc)