Eiskunstlauf-Star stirbt bei tragischem Unfall – Sohn überlebt verletzt

Von: Niklas Kirk

Alexandra Paul und Mitchell Islam bei einem Wettbewerb im Jahr 2014 © picture alliance/dpa/How Hwee Young

Die frühere kanadische Eiskunstläuferin Alexandra Paul kam bei einem Verkehrsunfall in der kanadischen Provinz Ontario ums Leben.

Melancthon – Die Nachricht über einen tragischen Verkehrsunfall erschüttert die Sportwelt. Die frühere kanadische Eiskunstläuferin Alexandra Paul (31) kam bei einem Verkehrsunfall in ihrer Heimat ums Leben. Ihr Sohn – ein 10 Monate altes Kleinkind – der sich bei dem Unfall mit im Fahrzeug befunden hatte, soll den Unfall überlebt haben und in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Alexandra Paul Geboren: 16. September 1991 in Toronto/Kanada Verstorben: 22. August 2023, Melancthon, Kanada Olympia-Teilnahmen: 2014 in Sotschi

Eiskunstlauf-Star stirbt bei tragischem Unfall – mehrere Verletzte durch LKW

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kollidierte ein Sattelschlepper mit einem Stau, der sich an einer Baustelle auf der County Road 124 in Melancthon (Provinz Ontario), etwa 100 km nordwestlich von Toronto, gebildet hatte. Der außer Kontrolle geratene Lastwagen erfasste sieben Fahrzeuge, darunter auch das Auto von Paul. Die Provinzpolizei von Ontario gab an, dass der Lkw ungebremst in die Fahrzeuge raste.

Wie Canadian Press berichtet, wurden zudem drei weitere Personen bei dem Unfall verletzt, darunter eine 45-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann, die mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Ein 67-jähriger Mann, der von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden musste, wurde mit schweren Verletzungen in ein Traumazentrum in der Nähe von Toronto geflogen.

Eiskunstlauf-Star stirbt bei tragischem Unfall – Dachverband nimmt Anteil

Die in Toronto geborene Paul gewann zusammen mit ihrem Partner und Ehemann Mitchell Islam internationale Bekanntheit durch den Gewinn mehrerer Medaillen. Sie sicherten sich drei kanadische Meisterschaftsmedaillen und nahmen an den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi teil. Im Jahr 2016 beendete sie ihre aktive Karriere auf dem Eis.

Im September 2021 heiratete sie ihren langjährigen Partner, mit dem sie seit 2009 zusammen war. Kurz darauf wurden sie Eltern ihres gemeinsamen Kindes. Nach ihrer Sportkarriere widmete sich Paul dem Studium der Rechtswissenschaften, erlangte ihren Abschluss und arbeitete zuletzt als Rechtsanwältin.

Der nationale Eiskunstlauf-Dachverband gedachte der vormaligen Athletin mit einer Meldung bei X (vormals Twitter). „Mit schwerem Herzen gibt Skate Canada den plötzlichen Tod eines geschätzten Mitglieds unserer Skater-Community, Alexandra Paul, bekannt. Unsere Gedanken sind bei Alexandras Familie, Freunden und allen, die das Glück hatten, sie zu kennen.“

Erst zu Beginn des Jahres bewegte das Schicksal von Olympiasieger Roman Kostomarowam die Sportwelt, der sich mehreren Amputationen unterziehen musste. Wenige Monate später konnte er mit guten Nachrichten aufhorchen lassen. (nki)