Ein Ende mit Schrecken

Von: Patrick Hilmes

Mit einem blauen Auge davongekommen: Simon Jocher ist nach seinem Sturz in der Abfahrt von Aspen sichtlich mitgenommen. Doch der Wahl-Grainauer konnte sich diesmal auf seine Schutzengel verlassen. © IMAGO/GEPA PICTURES

Diesmal haben seine Schutzengel auf ihn aufgepasst: Simon Jocher ist mit 126 Sachen in seinem letzten Saisonrennen gestürzt, hat aber nur kleinere Verletzungen erlitten.

Grainau – „Nicht schon wieder.“ Das war der erste Gedanke von Simon Jocher, der ihm noch während des Flugs durch den Kopf schoss. Diesen Gedanken auszusprechen, dauert länger als die Szene, der er galt. Denn beim Abfahrtsrennen in Aspen (USA) nahm der Skifahrer vom SC Garmisch die letzte Kurve zu weit innen, konnte die Balance nicht mehr auf der schon etwas weichen Piste halten, touchierte den Schnee und wurde dann mit 126 Sachen von der Strecke katapultiert.

Zwei B-Netze durchschlagen

Eurosport-Experte Fritz Dopfer sagte in diesem Moment noch „Vorsicht“. Dann folgte immer leiser werdend „nein, nein, nein, nein“. Wenige Sekunden später setzte er wieder ein und konnte erfreut berichten: „Er ist bei Bewusstsein, Gott sei Dank.“ Wahrlich müssen Jochers Schutzengel gut aufgepasst haben. Denn der 26-Jährige drehte sich auf der Piste, sein Ski wurde völlig zerfetzt, mit dem Rücken voran durchschlug er zwei B-Netze, die ihn nicht halten konnten. Erst neben der Piste kurz vor einem Gebüsch kam er zum Liegen. Noch im Sitzen streckte er den Daumen nach oben, signalisiert: Alles gut. „Damit sich Familie und Freunde keine Sorgen machen“, erzählte er selbst.

Auf den eigenen Beinen ins Ziel gefahren

Und das war keine voreilige Entwarnung. Wenige Minuten später fuhr der Wahl-Grainauer auf seinem heilen und dem anderen zerfetzen Ski in der Hand die letzten Meter eigenständig hinunter – besser als es manch Normalo-Skifahrer auf zweien hinbekommt. Im Ziel schnaufte er erst mal richtig durch. „Es ist immer besser, auf den eigenen Füßen anzukommen als auf einer Trage.“ Da spricht aus Jocher die noch frische Erfahrung von Beaver Creek (USA), wo er am 30. November 2022 im Training doch so schwer gestürzt war – inklusive diverser Verletzungen und mehr als zweimonatiger Pause.

Den Moment, in dem ich zum Bruchpiloten geworden bin, hab’ ich irgendwie verpasst.“

Bevor er sich in Aspen komplett durchchecken ließ, wartete er im Zielbereich noch auf den US-Amerikaner Steven Nyman, der in seiner Heimat sein letztes Rennen seiner Karriere absolvierte. „Ich wollte ihm noch meinen Respekt zollen.“ Danach ging es ab zum Arzt. Und der hatte gute Nachrichten für den SCG-Athleten: rechte Hüfte und Unterarme etwas lädiert, dazu ein Kapselriss in einem Finger der linken Hand. Das war’s. Für einen Abflug bei 126 Stundenkilometer quasi gar nichts. „Hier und da tut’s zwar noch weh, aber ich hab’ echt Glück gehabt“, erzählte Jocher am gestrigen Mittwoch. Zugleich haderte er aber auch mit seinem zweiten schweren Sturz der Saison. „Den Moment, in dem ich zum Bruchpiloten geworden bin, hab’ ich irgendwie verpasst.“

Der zweite heftige Sturz der Saison

Denn alles war losgegangen wie gemalt. Jocher hatte sich vorgenommen, in die Top 20 der weltbesten Skifahrer vorzustoßen. In Lake Louis durfte er Ende November Platz 17 bei der ersten Abfahrt und Rang 14 im ersten Super G des Winters bejubeln. „Ich hab’ gemerkt, dass es gut funktioniert. Und nach den ersten Ergebnissen hatte ich gedacht: Das kann eine richtig starke Saison werden.“ Doch nur drei Tage später schlug das Schicksal zu, es kam zum folgenreichen Sturz in Beaver Creek. In der Folge hatte er unter anderem mit Schwindelanfällen aufgrund der Gehirnerschütterung zu kämpfen.

Beschwerlicher Weg zurück

Nachdem er dann Ende Januar den beschwerlichen Weg zurück geschafft hatte, und beim Weltcup in Cortina d’Ampezzo gestartet war, musste Jocher erkennen: So einfach und schnell geht es dann doch nicht. Das große Ziel, beim Weltcupfinale in Andorra ab kommenden Montag zu starten, ist nicht mehr zu erreichen. Dazu hätte es der Sportsoldat schon in einer der Disziplinen unter die Top 25 schaffen müssen.

Jocher verpasst Weltcup-Finale in Andorra

Hingegen ist die Saison nun beendet. Jocher wird im Super G auf Rang 46, in der Abfahrt auf Platz 47 geführt. „Das ist sehr frustrierend“, gibt er unumwunden zu. Zugleich weiß er seine derzeitige Situation auch gut einzuschätzen. „Man sieht ja, was um einen herum alles passiert, wie manche Fahrer Jahre durch Stürze verlieren.“ Zwar sagt er, dass seine Saison nun zu Ende gegangen sei, wie sie im Grunde begonnen hatte. Doch zugleich nimmt er auch positive Aspekte mit. In Aspen wurde er starker Dritter im Training. Und bei dem folgenden Abfahrtsrennen, sein erstes seit dem ersten Sturz, sei er ohne Angst angegangen. „Das Mentale habe ich gut in den Griff bekommen.“

Arbeit mit Mentaltrainer im Frühjahr

Im Frühling will er sich aber auch mit einem Mentaltrainer nochmals der Sache annehmen. Die Stürze schaut er sich übrigens auch selbst an, will nicht wegschauen. „Ich muss ja wissen, was und warum es passiert ist. Damit es nicht erneut passiert.“ Auch wenn seine Saison mit einem Schrecken endete, seinen Weg in die Weltspitze will er weiter gehen.