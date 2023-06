Ein Jahr All In

Von: Patrick Hilmes

Auf sich alleine gestellt: Adrian Meisen muss nun seine Saison selbst finanzieren. Zwar ist er noch bei der Bundeswehr und kann auf die Unterstützung seines Kopfsponsors sowie die des SC Garmisch bauen, doch den Großteil der Kosten muss er selbst stemmen. © Peter Konratz

Adrian Meisen, Skifahrer des SC Garmisch, ist seinen Kaderstatus beim DSV los und somit reichlich Förderung. Doch der Garmisch-Partenkirchner will es auf eigene Faust weiter versuchen - ein Jahr lang.

Garmisch-Partenkirchen – Fortan sind unter anderem Johannes Strolz und AJ Ginnis zwei Vorbilder von Adrian Meisen (SC Garmisch). Denn beiden ist das gelungen, was sich der Garmisch-Partenkirchner nun ebenfalls erhofft. Sie haben es bis an die Weltcup-Spitze geschafft – auf eigene Faust.

Im Frühling 2021 wurde Strolz aus dem Kader des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) gestrichen. Fortan musste er seine Karriere selbst finanzieren. Mit Erfolg. Im Januar 2022 gewann er den Slalom von Adelboden (Schweiz), einen Monat später bei den Olympischen Winterspielen von Peking Gold in der alpinen Kombination. AJ Ginnis sah sich nach dem überraschenden Tod seines Vaters 2014 mit einem ähnlichem Schicksal konfrontiert. Er sammelte mittels Fundraising 25 000 Dollar und feierte Ende desselben Jahres sein Weltcup-Debüt. Bei den Weltmeisterschaften heuer in Frankreich schnappte sich der Grieche Silber im Slalom. Beide waren schon abgeschrieben und schrieben doch wieder die großen Schlagzeilen.

Immense Abstriche in puncto Förderung

Ihnen will es Meisen nun gleich tun. Denn der 25-Jährige ist ab sofort ebenfalls weitestgehend auf sich alleine gestellt. Er hat seinen Kaderstatus beim Deutschen Skiverband (DSV) verloren. Dafür hätte der Slalomfahrer im vergangenen Winter unter den Top fünf im Europa- oder unter den Top 40 des Weltcups landen müssen. Gelang nicht. Nun steht auf den DSV-Listen vor seinem Namen die Abkürzung EK, Entwicklungskader. Und das will kein Athlet sehen, denn es bedeutet mächtig Abstriche in puncto Förderung: Der Verband stellt keine Trainer und Physiotherapeuten mehr. Einkleidung, Kostenübernahme von Hotels, Reisen und Skiservice – alles weg. Über den DSV erhält er einzig noch die Startplätze für den Europacup, auch Einsätze in der Eliteklasse sind nicht ausgeschlossen. Bittere Nachricht für Meisen. Doch er kann sie nachvollziehen. „Die Ergebnisse waren halt nicht wahnsinnig gut.“

Sinneswandel bei Meisen

Viele in seiner Situation würden nun das Handtuch schmeißen. Auf die Skier nur noch just for fun steigen, nicht mehr für irgendwelche FIS-Punkte um die halbe Welt jetten. Vor vier Jahren dachte Meisen, er würde diese Variante in solch einer Lage wählen. Damals erging es seinem Kumpel Anton Grammel (schaffte den Weg zurück) genauso. „Als er mir erzählte, was er nun alles auf sich nehmen muss, da habe ich gedacht: Keine Chance, ich würde sofort aufhören.“ An Tag eins wollte er genau das tun. Aber schon 24 Stunden später zog er den Kopf aus dem Sand. Er versucht nun, das Positive aus dieser negativen Nachricht zu ziehen. „Ich dreh’ es mir so, dass ich nun mein Ding machen kann.“

Nicht mit allem beim DSV zu 100 Prozent glücklich

Genau das konnte er bisher nie so wirklich. Natürlich strickt der DSV seine Athleten nicht alle nach demselben Muster, das Prinzip Baukasten funktioniert nicht bei Individualsportlern. Und doch gibt es einen gewissen Leitfaden, an dem man sich entlang hangelt. Fünf Jahre trainierte Meisen nach dem System von Albert Doppelhofer, Leiter des Technik-Perspektivkaders der Herren. „Er gab seine Idee vor, was an sich sehr gut ist“, sagt der SCG-Athlet. Er habe viele wichtige Dinge gelernt, doch nun sei es an der Zeit, neuen Input hinzuzufügen. Zumal Meisen auch Kritik an den Vorgaben unter Doppelhofer äußert. „Ich war nicht zu 100 Prozent mit allem einverstanden.“ Früher sei er immer instinktiv gefahren, „das habe ich aber komplett verlernt.“ Das Schienensystem funktionierte bei ihm nur bedingt. Daher will er nun seine eigene Mischung finden – irgendwo zwischen Automatismen und Intuition.

Lebemann will nun seinen eigenen Weg gehen

Das fängt bereits bei der Trainingsplanung an. Stets war er an die Lehrgänge des Skiverbandes gebunden, nun ist er frei. Der Garmisch-Partenkirchner bezeichnet sich selbst als „Lebemann“. Dieses feste DSV-Konstrukt passte nie ganz, zwickte immer irgendwo. Lieber fährt er mal im Sommer in den Urlaub, genießt das Leben, ohne zugleich die Pflicht zu vergessen. „Ich kann auch meine Freundin, die derzeit in Griechenland ein Auslandssemester macht, besuchen und da vor Ort mein Trainingsprogramm durchziehen.“ Solche Dinge sieht man beim DSV eher kritisch. Im Sommer 2022 kam er eine Woche in den Urlaub. Zu kurz, um mal wirklich vom Skisport abzuschalten. Für seinen neuen Weg bedarf es immense Selbstdisziplin, doch über die verfüge Meisen. „Ich kann natürlich nicht nur das machen, worauf ich Bock habe. Aber ich mache es nicht mehr, weil es mir ein Trainer vorgibt, sondern weil ich es für sinnvoll erachte.“ Er will nicht weniger, es sondern anders machen. Dabei treiben ihn vor allem die Erinnerungen an. Da hinkommen, wo er schon war – und darüber hinaus. „Wenn man in Schladming oder Kitzbühel oben am Start steht und sieht da unten 45 000 Irre. Das ist..., das ist einfach irre. Etwas Cooleres gibt es nicht.“

Meisen schließt sich World Racing Academy an

Doch kommt man da ganz allein hin? Wer hilft einen, den die Verbandstrainer aufgegeben haben? Die Antwort: Daniel Fahrner und sein Sohn Martin. Die Südtiroler gründeten 2013 die World Racing Academy, ein internationales Privatteam, quasi Auffangbecken für die beim Verband gescheiterten Athleten. Man zahlt seinen Mitgliedsbeitrag und bekommt dafür einen Trainingsplan gestellt samt Coaching und Videoanalysen. Meisen ist überzeugt von den Fahrners. Sie haben auch schon Lena Dürr zurück in die Eliteklasse geführt.

40 000 Euro pro Saison

Doch Skipass, Trainingsfahrten, Hotelkosten et cetera muss Meisen alles selbst bezahlen. Er rechnet mit rund 40 000 Euro, die er für eine Saison benötigt. Den Großteil davon muss er selbst stemmen. Den Rest fangen Bundeswehr, der Skiclub Garmisch und sein Kopfsponsor auf. „Ohne die könnte ich nicht mehr weitermachen.“ Über weitere Unterstützer würde er sich natürlich sehr freuen. Zugleich ist er nun sein eigener Service-Mann. Dafür war er kürzlich in Berchtesgaden und hat einen Kurs belegt. Fortan geht es halt nach dem Training selbst in den Technikraum. „Ich sehe das als Chance, alles besser zu verstehen. Zu sehen, wie der Ski auf der Piste reagiert, wenn ich ihn selbst präpariert habe.“

Prominente Beispiele geben Mut

Eine Saison lang will er versuchen, es aus eigener Kraft in die Weltspitze zu schaffen. Ein Jahr will er All In gehen. „Gelingt das nicht, dann ist Schluss.“ Er will es nur nicht unversucht lassen, sondern nochmals alles für seinen Traum geben. „Da ist eine Motivation in mir, die ich lange nicht mehr gespürt habe.“ Er weiß, wie die Chancen stehen, dass viele scheitern und ihre Karriere bergraben müssen. Doch Beispiele wie Strolz, Ginnis, Grammel und Dürr machen ihm Mut. Warum also sollte nicht auch Adrian Meisen in der nächsten Saison die großen Schlagzeilen schreiben?