Eindrucksvoller Start

„Jaaaaaa“: Thomas Dreßen ist zurück im Weltcup – und wie. Der Mittenwalder wird Achter in der Abfahrt. © IMAGO/Sergei Belski

Thomas Dreßen gelingt ein starkes Comeback in Lake Louis: Der Mittenwalder wird Achter in der Abfahrt. Simon Jocher überzeugt mit zwei Top-20-Plätzen. Luis Vogt hat sein Debüt in der Eliteklasse gegeben.

Lake Louis – Thomas Dreßen gehört nicht gerade zu den Neulingen im alpinen Skizirkus. Doch auch ein fünffachen Weltcup-Sieger ist nicht vor Lampenfieber gefeit. „Am Start habe ich gemerkt, dass ich nervös geworden bin.“ Kein Wunder, war es doch quasi sein Comeback nach langer Leidenszeit. Aber wie sagt es sein Teamkollege Simon Jocher so schön: „Der Tom ist einfach eine Rennsemmel.“ Und so zauberte Dreßen gleich mal wieder eine starke Zeit in den Schnee von Lake Louis. 1:49,00 Minuten bedeuten für den Mittenwalder Rang acht bei der ersten Abfahrt der Saison.

Starke Ergebnisse für gesamtes DSV-Team

Unten im Ziel angekommen schrie Dreßen erst mal seine ganze Erleichterung und Freude nach dem gelungenen Wiedereinstand lautstark heraus. „Richtig cool, dass ich wieder dabei bin. Es hat sich angefühlt wie Heimkommen.“ Vielleicht wäre mit einer späteren Startnummer – Dreßen ging als Vierter ins Rennen – sogar noch mehr drin gewesen. „Ab den Nummern 12, 13 ist es heller geworden. Aber das ist Freiluftsport, das gehört dazu.“ Änderte auch nichts an seiner Laune, die bestens war. Anschließend wurde sie gar noch gesteigert, denn dem gesamten deutschen Team gelang ein eindrucksvoller Start in diesen Winter. Romed Baumann folgte auf Rang zehn, Dominik Schwaiger als Zwölfter und Simon Jocher auf Platz 17. Der Wahl-Grainauer vom SC Garmisch bewies damit, dass sein gestecktes Ziel für diese Saison kein utopisches ist. Jocher will die Top 20 angreifen – in beiden Speed-Disziplinen.

Groovt sich immer besser ein: Simon Jocher gelingen in Lake Louis zwei Top-20-Plätze. © IMAGO/GEPA pictures/ Mario Buehner

Jocher unterstreicht seine Ambitionen

Gelang ihm auch im Super G bestens. Als zweitbester Deutscher hinter Andreas Sander (5.) fuhr Jocher mit der Startnummer 24 auf Platz 14 vor. Auch er hätte gar noch weiter vorne landen können. Aber ein Fehler in der Einfahrt Steilhang kostete ihm wertvolle Zeit. „Ärgerlich. Aber es war brutal schlagig und ein echter Kampf.“ Dennoch war er sehr zufrieden mit seinen beiden Top-20-Plätzen. Zumal man ihn mit 26 Jahren noch immer zu den Jungspunden dieser Eliteklasse zählen muss. „Das erste Rennen ist immer wieder ein Wachrütteln und doch etwas ganz anderes als das Training.“ Mit seinem 14. Rang im Super G hat Jocher zudem bereits ein Teilziel erreicht: die halbe Norm für die alpine Ski-Weltmeisterschaft – 6. bis 19. Februar 2023 in Courchevel (Frankreich). Dreßen, der 31. im Super G wurde, hat sogar schon sein WM-Ticket gebucht.

Aus der Puste: Luis Vogt hat in Kanada seine ersten beiden Weltcup-Rennen bestritten. © IMAGO/GEPA pictures/ Mathias Mandl

Vogt schiedet im Super G aus

Von solchen Zielen kann Luis Vogt (SC Garmisch) nur träumen. Noch. Denn der 20-Jährige hat nun seine ersten Weltcup-Rennen in den Beinen. „Es hat ihm Spaß gemacht, auch wenn er mit seinen Ergebnissen nicht zufrieden ist“, berichtet Teamkollege Jocher. Vogt begab sich mit Startnummer 60 auf seine erste Abfahrt in der Eliteklasse und beendete sie auf Platz 51. Sein erster Auftritt im Super G endete hingegen vorzeitig – Vogt schied aus.

Nächste Chancen in Beaver Creek

Auf seine nächste Chance muss er aber nicht lange warten. Das DSV-Team machte sich am Montagabend (mitteleuropäische Zeit) auf zum zweiten Weltcup-Stopp nach Beaver Creek. Ob Vogt auch in den USA an den Start gehen wird, soll sich im Training zeigen. Die Strecke in Beaver Creek gilt als noch anspruchsvoller als die in Lake Louis. Dreßen und Jocher wollen natürlich da anknüpfen, wo sie in Kanada aufgehört haben – mit Top-Platzierungen.