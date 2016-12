Auftakt der Vierschanzentournee: Eisenbichler Sechster

Österreicher Kraft siegt

Oberstdorf - Markus Eisenbichler hat beim Auftaktspringen der 65. Vierschanzentournee nur knapp einen Podestplatz verpasst.

Der 25-Jährige belegte am Freitag vor 25 500 Fans in Oberstdorf mit Sprüngen auf 135 und 133,5 Meter den sechsten Rang, erhielt sich aber alle Chancen in der Gesamtwertung. Vor dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen liegt Eisenbichler knapp 15 Punkte hinter Auftaktsieger Stefan Kraft.

Der Österreicher setzte sich mit Weiten von 139 und 134,5 Metern vor Kamil Stoch aus Polen durch. Der Doppel-Olympiasieger kam auf 137 und 135 Meter. Dritter wurde Michael Hayböck aus Österreich, dahinter landete Mitfavorit Daniel Andre Tande aus Norwegen auf Rang vier.

Zweitbester DSV-Adler vor 25.500 Zuschauern war Richard Freitag (Aue) auf dem 14. Platz. Andreas Wellinger (Ruhpolding) und Stephan Leyhe (Willingen) folgten auf den Positionen 15 und 17, Andreas Wank (Hinterzarten) und Karl Geiger (Oberstdorf) belegten die Plätze 20 und 27. Insgesamt sammelten somit sieben der neun DSV-Adler Weltcup-Punkte.

Alle Chancen in der Gesamtwertung eingebüßt hat bereits Severin Freund. Der im Sommer lange verletzte Weltmeister kam mit 129 und 127 Metern nur auf Rang 20. "Es hört sich doof an, aber die Gesamtwertung ist für mich nicht das bestimmende Thema. Es war von Anfang an klar, dass die Tournee zu früh kommt", sagte der in der Vorbereitung lange verletzte Freund. Der zuletzt formschwache Tournee-Titelverteidiger Peter Prevc knüpfte als Zehnter zumindest an seine alte Stärke an.

Und auch Topfavorit Domen Prevc ist bereits aus dem Rennen. Der 17 Jahre alte Weltcup-Spitzenreiter aus Slowenien belegte nur den 26. Platz - mehr als 50 Punkte hinter Kraft.

Weiter geht es am Samstag (Silvester) mit der Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen.

dpa/sid