Skisprung-Skandal? DSV-Adler Eisenbichler rastet live im TV aus - „Pisst mich richtig an“

Von: Marius Epp

Unter der Maske nicht zu erkennen, aber: In Markus Eisenbichler brodelt es gewaltig. © Screenshot ZDF-Mediathek

In Willingen fand die letzte Skisprung-Generalprobe vor Olympia statt. DSV-Adler Markus Eisenbichler attackierte die Jury am ZDF-Mikrofon heftig.

Willingen - Was Karl Geigers Freud war, war Markus Eisenbichlers Leid. Beim letzten Skisprung-Wettkampf vor den Olympischen Spielen in Peking gab es bei den deutschen Top-Springern gemischte Gefühle.

Geiger gelang auf der hessischen Schanze eine gute Olympia-Generalprobe, der Oberstdorfer landete auf Platz zwei. Sein Fazit: „Das war ein cooler Wettkampf!“ Kollege Eisenbichler geht bei dieser Einschätzung ganz und gar nicht mit - im Gegenteil. Der Oberbayer war nach dem Springen so richtig angefressen, was er den Fernsehzuschauern auch nicht vorenthielt.

Olympia-Hoffnung Markus Eisenbichler verliert im ZDF die Fassung

Nach dem ersten Durchgang lag Eisenbichler noch auf Rang drei, doch mit einem verkorksten zweiten Sprung stürzte er auf einen enttäuschenden elften Platz ab. Auf die Frage des ZDF-Reporters, was denn beim zweiten Sprung los war, lief der DSV-Adler richtig heiß und wütete in Richtung der Jury: „Ja, was war los? Schaut es euch halt einfach mal an. Sowas kotzt mich an. Heute bin ich echt mal wieder gut gehüpft und dann sowas.“

Eisenbichler wurde zum Leidtragenden der wechselhaften Bedingungen. Aus seiner Sicht hätte man ihn bei starkem Aufwind nicht springen lassen dürfen. „Sowas pisst mich richtig an, dass man da einfach nicht warten kann. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist straffer Aufwind, aber nein, man schickt die Leute runter. Da hat man einfach keine Chance. Ein Sch***dreck da, das muss ich erstmal verkraften.“

Olympia in Peking: Geiger und Eisenbichler streben nach einer Medaille

Er sollte es möglichst schnell verkraften, denn in Peking wird es schon bald ernst. Am 6. Februar geht es von der Normalschanze um Medaillen, am 12. Februar folgt der Wettbewerb von der Großschanze (zum Olympia-Zeitplan). Sowohl Geiger als auch Eisenbichler sind Top-Favoriten auf Edelmetall.

Weitere Starter für „Team Deutschland“ sind Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Pius Paschke. Olympiasieger Andreas Wellinger und Severin Freund nehmen nicht an den Spielen teil. (epp)