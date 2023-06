Neue Sorgen um Olympiasieger Kostomarow: „Kann sich nicht sozialisieren“

Von: Christoph Wutz

Eiskunst-Olympiasieger Roman Kostomarow kämpft sich nach einem schweren Schicksalsschlag zurück ins Leben. Allerdings schirmt er sich jetzt ab.

Moskau – Roman Kostomarow hat eine schwere Leidenszeit hinter sich. Der Eiskunstlauf-Olympiasieger von 2006 war im Januar mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Anschließend mussten der Eistanz-Ikone zwei Finger der linken Hand und beide Füße amputiert werden, nachdem eine Gewebsnekrose und eine Sepsis festgestellt worden waren. Zusätzlich zu dieser großen physischen Beeinträchtigung, hat der Russe nun auch mit mentalen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Roman Sergejewitsch Kostomarow Geboren: 8. Februar 1977 (Alter: 46 Jahre), Moskau, Russland Disziplin: Eiskunstlauf Karriereende: 2006 Größte Erfolge: 1x Olympiasieger, 2x Weltmeister, 3x Europameister

Eine anonyme Person aus dem Umfeld Kostomarows verriet jetzt dem russischen Portal Sport24, dass derzeit die Prothesen des zweimaligen Eiskunstlaufweltmeisters angepasst werde. „Sie können nicht auf frischen Wunden angebracht werden, denn die Wunden müssen heilen – das dauert mindestens sechs Monate“, offenbarte die Quelle.

„Psychologen arbeiten mit ihm in einer separaten Abteilung. Sein Zustand ist psychisch labil und er hat Nervenzusammenbrüche. Psychologisch gesehen kann er sich noch nicht sozialisieren“, sagte die Informantin. Die Psychologin des 46-Jährigen, Tatjana Marempolskaya, schlug gegenüber dem Portal in die gleiche Kerbe: „Alles ist ihm fremd und fremdartig. Für den Psychologen ist es schwierig, mit diesem Patienten zu arbeiten, da er sich niemandem öffnet und sich nicht helfen lässt“, offenbarte die Therapeutin. Ihr bereitet der Umgang mit Kostomarow, der zwischenzeitlich auch ins Koma versetzt worden war, Probleme.

Eiskunstlauf-Legende Roman Kostomarow hat nach einer schweren Lungenentzündung und einem Amputations-Drama mit gravierenden psychischen Problemen zu kämpfen. Links ist er nach seinem Olympiasieg in Turin 2006 mit seiner Tanzpartnerin Tatjana Nawka zu sehen. © Imago / LaPresse / Chernykh

Leben von Eistanz-Olympiasieger Kostomarow durch Amputationen „in ein Davor und ein Danach unterteilt“

Die psychische Ursache dieses Problems findet sich laut Marempolskaya in tieferen mentalen Gefilden. Der Olympiasieger von Turin könne „sich selbst nach der Krankheit noch nicht akzeptieren. Er kann sein Umfeld und die Einstellung seiner Angehörigen ihm gegenüber nicht akzeptieren“, gab seine Therapeutin Einblicke in Kostomarows Zustand.

„Roman macht im Moment eine sehr schwierige psychologische Phase durch. Man muss verstehen, dass sein Leben in ein Davor und ein Danach unterteilt wurde. Die Phase der Verleugnung ist eine unglaublich schwierige Phase der Rehabilitation“; sagte Marempolskaya dem russischen Portal Sport24. Dieser Abschnitt könne „bis zu ein Jahr dauern“. Kostomarow müsse „ihn überwinden und aktiv an der Wiederherstellung der psychischen Gesundheit arbeiten“, so die Psychologin.

Eiskunstlauf-Olympiasieger Kostomarow und seine Frau ziehen sich nach Amputations-Tragödie zurück: „Sie wurden so sehr angegriffen“

Seiner Psychologin zufolge sei Kostomarow „ein sehr starker Mensch. Aber sein geistiger Zustand erlaubt es ihm noch nicht, die Realität zu akzeptieren und anzuerkennen“, sagte seine klinische Therapeutin.

Ein Problem stelle dabei auch der öffentliche Umgang mit der Eistanz-Ikone und seiner Lebensgefährtin dar: „Sie wurden von den Journalisten so sehr angegriffen, dass sowohl seine Frau als auch Roman selbst die Position des Versteckens und der Abschirmung vor allen wählten. Das ist nichts, was man sich wünscht. Das erschwert den Rehabilitationsprozess“, äußerte sich Marempolskaya kritisch.

Es gibt trotzdem Grund zur Hoffnung im tragischen Fall des Eiskunstlauf-Olympiasiegers: Kürzlich meldete sich Kostomarow erstmals seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus zu Wort. (wuc)