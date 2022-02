Eislauf bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Wettbewerbe, Zeitplan, Favoriten

Tessa Virtue und Scott Moir aus Kanada 2018 bei den Olympischen Spielen © Morry Gash / dpa

Sowohl Herren als auch Damen verschiedenster Nationen kämpfen einzeln, als Paar oder Team bei den Olympischen Winterspielen 2022 um die Goldmedaille im Eislauf. Alle wichtigen Infos zum Zeitplan, den Favoriten und der Übertragung gibt es hier.

Peking – In der chinesischen Hauptstadt finden vom 4. bis zum 20. Februar die Olympischen Winterspiele 2022 statt. Zu den sieben Sportarten gehört der Klassiker Eislauf. Unter anderem werden Medaillen im Eiskunstlauf vergeben.

Eislauf bei den Olympischen Winterspielen 2022: Die Sportart Eiskunstlauf

Der Eiskunstlauf ist eine Sportart, bei der es auf die kunstvolle Ausführung von Sprüngen, Schritten und Pirouetten auf Schlittschuhen ankommt. Tanz- und Ballettelemente werden mit den Kunstlaufelementen verbunden und mit Musik untermalt. So entsteht eine Choreografie auf dem Eis. Die Ursprünge dieser Form des Eislaufs stammen aus Großbritannien. Dort fand 1814 der erste Wettkampf statt. Bei Olympischen Spielen ist der Eiskunstlauf eine offizielle Sportart und das seit den ersten Spielen 1924 in Frankreich. So treten auch 2022 bei den Olympischen Winterspielen Athleten und Athletinnen verschiedenster Nationen gegeneinander an.

Eislauf bei den Olympischen Winterspielen 2022: Wettbewerbe

Der Eislauf bei den Olympischen Winterspielen 2022 ist in fünf Unterdisziplinen unterteilt:

Damen-Einzellaufen

Herren-Einzellaufen

Paarlaufen

Eistanzen

Team-Wettbewerb

Die Wettbewerbe werden im Hauptstadt-Hallenstadion ausgetragen. Jede der fünf Disziplinen besteht aus einer Kurzkür und einer Kür – auch als Kurzprogramm und Kür bezeichnet. Die Läufer und Läuferinnen erhalten zwei Wertungen: die Technical Element Scores (TES) und die Program Component Scores (PCS). Letztere basieren hauptsächlich auf der künstlerischen Performance, während die TES den Schwierigkeitsgrad und die Ausführung bewerten. Das Kurzprogramm dient als Qualifikationsrunde. Nur die Teilnehmenden mit der höchsten Punktzahl dürfen ihre Kür zeigen. Am Ende werden die Punkte aus Kurzkür und Kür zusammengezählt und daraus ein Sieger ermittelt.

Eislauf bei den Olympischen Winterspielen 2022: Favoriten

Zu den derzeitigen Favoriten der Olympischen Winterspiele 2022 gehört bei den Herren unumstritten Yuzuru Hanyū. Der Japaner gewann bereits zweimal Gold bei den beiden vergangenen Winterspielen. Sollte er erneut siegen, wird er der erste Mann seit 1928 sein, der dreimal in Folge den Titel holt. Als sein größter Gegner gilt der dreifache Weltmeister Nathan Chen. Der Amerikaner holte außerdem 2018 die Olympia-Bronzemedaille im Mannschaftswettbewerb. Ein weiterer wichtiger Name im Herren-Eislauf ist Shōma Uno. Auch er stammt aus Japan, sicherte sich 2018 die Olympia-Silbermedaille und ist der erste Läufer, der in einem internationalen Wettbewerb den Vierfach-Flip landete.

Bei den Damen zählen unter anderem die Japanerinnen Satoko Miyahara und Rika Kihira zu den Favoriten. Rika Kihira landete als erste Frau die Sprungkombination aus einem Dreifach-Axel und einem Dreifach-Toeloop und schrieb damit Geschichte. Zu den Top-Favoritinnen gehören jedoch die Damen aus Russland. Hier ist allerdings noch nicht sicher, welche von ihnen nach Peking fahren werden.

Sui Wenjing und Han Cong aus China sind die Top-Kandidaten für die Goldmedaille im Paarlauf, während Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron aus Frankreich starke Anwärter auf den Titel im Eistanz sind.

Eislauf bei den Olympischen Winterspielen 2022: Termine und Übertragung

Der Zeitplan für die einzelnen Wettbewerbe sieht wie folgt aus:

Damen-Einzellaufen: 15. Februar Kurzprogramm, 17. Februar Kür

Herren-Einzellaufen: 8. Februar Kurzprogramm, 10. Februar Kür

Paarlaufen: 18. Februar Kurzprogramm, 19. Februar Kür

Eistanzen: 12. Februar Kurzprogramm, 14. Februar Kür

Team-Wettbewerb: 4., 6. und 7. Februar

Der Mutterkonzern von Eurosport besitzt die Übertragungsrechte im europäischen Raum. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF besitzen Sublizenzen und werden die Olympischen Winterspiele 2022 umfassend übertragen. So können die wichtigsten Wettkämpfe des Eislaufes im Fernsehen, im Live-Stream und den Online-Mediatheken kostenlos angesehen werden. Das umfangreichste Angebot bietet Eurosport mit dem Eurosport Player. Hier ist es möglich, alle Wettkämpfe jeder Disziplin in voller Länge zu schauen. Dieser Stream ist mit einem kostenpflichtigen Abo verbunden.