Ex-Biathlet radelt durchs Münchner Umland, geht aufs Erdinger Herbstfest und filmt „Layla“-Festzeltstimmung

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Erik Lesser war am 30. August radeln und am 31. August auf dem Herbstfest. © Screenshot Instagram Lesser

Was nicht alles möglich ist, wenn die Biathlon-Karriere beendet ist. Erik Lesser befindet sich nicht in der Vorbereitung und kann sogar aufs Erdinger Herbstfest.

Erding - Erik Lesser verkündete vergangene Wintersport-Saison sein Karriereende. Der Biathlet machte im Olympia-Jahr Schluss mit seiner aktiven Karriere in der Loipe, doch den Fans bleibt er weiterhin erhalten. Lesser kommentiert nun als Experte die Biathlon-Rennen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und so wie es scheint, gefällt das den meisten Fans sogar. Sein Debüt gab der neue Experte Ende August zur Biathlon-Sommer-WM in Ruhpolding. Langfristig aber will Lesser Trainer werden.

Erik Lesser beim Radeln und dann beim Herbstfest: Ex-Biathlet munter unterwegs im Münchner Umland

Und wenn Lesser dann auch schon in Oberbayern ist, dann bleibt er da auch gleich. Weil es ihm so gut gefällt? Womöglich. Aber der Thüringer nahm zudem einen Sponsoren-Termin in Erding wahr. Vorher nutzte er aber die freie Zeit für eine Radtour durchs Erdinger Umland und zeigte seinen Instagram-Fans reichlich Eindrücke. Bei sommerlichen Temperaturen strampelte er die schöne Landschaft ab und bastelte im Anschluss eine Collage, das war wohl am 30. August.

Ex-Biathlet Erik Lesser radeltl durchs Erdinger Umland und zeigt seine Eindrücke. © Screenshot Erik Lesser Instagram

Ex-Biathlet Lesser in Lederhosen auf Erdinger Herbstfest - im Zelt grölt die Meute „Layla“

Für die dort ansässige Brauerei durfte der Weltmeister dann auch Lederhosen anziehen und vor dem Zelt posieren. Seinen Einlauf zum Herbstfest hielt er auch fotografisch fest. Lesser war und ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Vor den Olympischen Spielen in Peking äußerte er sich kritisch, was zu einem beliebten Sportler machte und auch für seine Karriere als Experte nicht schaden wird. Kontroversen Themen geht er auch nicht aus dem Weg, am 31. August filmte er im Festzelt die tanzende Meute, die den umstrittenen Song „Layla“ mitgrölte. Ein Tag nach seiner Radtour.

Erik Lesser auf dem Herbstfest Erding. Etwas abseits stehend filmt er die tanzende Party-Meute, die „Layla“ mitgrölt. © Screenshot Lesser Instagram

Wie auch immer, die Biathlon-Supporter werden noch viel Spaß mit Lesser haben und am 31. August vielleicht auch die Herbfest-Besucher. (ank)