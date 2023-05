„Nur mit unsrer Lumi“: Miriam Neureuther läuft ohne Felix durch den Regen

Von: Lina Krull

Mit Hund Lumi genießt Miriam Neureuther beim Laufen die Ruhe in der Natur - und hat einen entscheidenden Tipp zur Erholung für ihre Fans.

Garmisch-Partenkirchen – Als ehemalige Biathletin und dreifache Mama ist Alltagsstress nichts Ungewöhnliches für Miriam Neureuther. Die 32-Jährige nimmt ihre Fans regelmäßig bei kreativen Koch- und Backaktionen in ihrer Küche mit und zeigt so ihr Organisationstalent. Und auch sonst ist im Hause Neureuther immer etwas los. Zeit für sich selbst zu haben, ist dabei gar nicht so einfach. Die Ex-Wintersportlerin hat aber ein Rezept für Erholung in ihrem hektischen Alltag gefunden – und macht die Laufstrecken ihrer Heimat mit Hund Lumi im Regen unsicher.

Miriam Neureuther (geb. Gössner) Geboren: 21. Juni 1990 (Alter 32 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Disziplin: Biathlon und Skilanglauf Größte Erfolge: Olympia-Silber 2010 (Staffel), Gold bei Biathlon WM 2011 und 2012

So lädt Ex-Biathlonstar Miriam Neureuther ihre Akkus wieder auf

Auf Instagram teilte Neureuther einen Schnappschuss, der sie zusammen mit Hund Lumi beim Laufen zeigt. Die Sportlerin strahlt dabei in die Kamera, ihr Pferdeschwanz wippt fröhlich zur Seite. Mit auf dem Selfie ist auch Hund Lumi, der sie bei ihrer Laufrunde begleitet. Ganz losgelöst gibt die 32-Jährige unter dem Bild zu: „Ich bin heute mal nur mit unsrer Lumi (Hund) los und es hat sooo gut getan mal ganz in meinem eigenen Tempo durch den Regen zu laufen.“

Die ehemalige Ausdauersportlerin animiert ihre Follower dazu, mal etwas in ihrem eigenen Tempo zu machen. Einen wertvollen Rat hat Miriam Neureuther zudem. „Es ist so wichtig, dass wir uns selbst im oft hektischen Alltag nicht vergessen und uns ab und zu etwas gutes tun“, meint sie im Hinblick auf ihre ganz eigene „Auszeit“ beim Laufen.

Follower zeigen sich begeistert: „Du hast natürlich soooo Recht“

Unter ihrem Post erhält Neureuther regen Zuspruch von ihrer Followerschaft für ihre Aussagen und Tipps. Neben Grußbotschaften an die sympathische Garmisch-Partenkirchenerin haben einige Instagram-User die Botschaft direkt umgesetzt. „Drum raus aus dem Alltag und rein in seine eigene Auszeit“, schreibt ein Fan und bestätigt sie weiter: „Du hast natürlich soooo Recht.“

Viele scheinen genau wie Miriam Neureuther die Zeit mit dem Fokus auf sich selbst besonders zu genießen. Auch wenn im Falle der Ex-Biathletin ihr Ehemann Felix Neureuther und ihre Kinder nicht mit dabei sind. Hund Lumi hat sich bestimmt besonders auf den Ausflug mit Frauchen Miriam gefreut.

Ex-Biathletin Miriam Neureuther genießt die Auszeit mit Hund Lumi © Christian Heilwagen/imago; Screenshot: Miriam Neureuther/instagram

Zwischen Social Media und Familienleben: Lieblingsgericht der Neureuthers

Neben ihrer Leidenschaft für den Sport kocht die Halb-Norwegerin gerne und oft. Als Ernährungsberaterin weiß sie, wie man mit frischen Zutaten und ordentlich Spaß leckere Gerichte in der Küche zaubern kann, die auch Kindern schmecken.

Das Lieblingsgericht der Neureuthers hat sie bei Instagram schon verraten: selbstgemachte Pizza. (likr)