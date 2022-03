Deutscher Top-Biathlet beendet überraschend seine Karriere - er holte drei Olympia-Medaillen

Von: Antonio José Riether

Bei den Winterspielen in Peking war er noch dabei, nun gab er sein Karriereende bekannt. Biathlet Erik Lesser tritt noch bei drei Weltcups an, dann ist Schluss.

Kontiolahti - Am 12. März 2010 feierte Erik Lesser im finnischen Kontiolahti sein Weltcup-Debüt. Mit der deutschen Mixed-Staffel holt er dabei einen starken zweiten Platz, 2015 gewann der Thüringer an selber Stelle seinen zweiten Weltmeistertitel. Nun gab Lesser ausgerechnet in Kontiolahti sein baldiges Karriereende bekannt. Nur noch drei Weltcups stehen bevor, ehe der 33-Jährige Gewehr und Skier an den Nagel hängt.

Erik Lesser: Deutscher Biathlet gibt Karriereende in Podcast mit Ex-Teamkollegen bekannt

Überraschend gab der Suhler also das Ende seiner Laufbahn bekannt. In der besagten ostfinnischen Gemeinde startet nun Lessers Abschiedstour. „Ich habe jetzt das allerletzte Mal meine Reisetasche als aktiver Biathlet gepackt. Für mich war‘s das“, sagte Lesser im Podcast „Das Biathlon Doppelzimmer“ mit Arnd Peiffer, der im März vergangenen Jahres ebenfalls seinen Rückzug aus dem Leistungssport bekannt gegeben hatte.

Der DSV verliert mit Lesser eine der wichtigen Stützen im Skijäger-Team, was ein Jahr vor der Heim-WM in Oberstdorf besonders schmerzt. „Das wäre noch ein Ziel gewesen. Aber das wäre wieder ein Jahr Schinderei, ein Sommer, wo ich mir Gedanken machen muss, reicht's noch, reicht's nicht? Meine Motivation wird immer spärlicher", gestand Lesser.

Erik Lesser: Biathlet gibt Ende seiner aktiven Laufbahn bekannt - er holte drei Medaillen bei Olympia

Nach seinen letzten drei Weltcups in Kontiolahti, im estischen Otepää sowie am Holmenkollen in Norwegens Hauptstadt Oslo nimmt Lesser eine Auszeit. Dann wird der Biathlet des SV Eintracht Frankenhain auf seine vielen Erfolge zurückblicken können. Insgesamt drei Medaillen holte er bei Olympia, im Einzel sowie in der Staffel sicherte er sich in Sotschi Silber, ebenfalls in der Staffel gab es in Pyeongchang die Bronzemedaille. Auch sieben WM-Medaillen sowie die sechs Weltcupsiege zählen zu seinen Karriere-Highlights.

Lesser will sich in Zukunft mehr Zeit für seine Familie nehmen, seine Freundin Nadine sowie die gemeinsame Tochter Anouk können sich also auf viel Zuwendung freuen. „Früher wollte ich immer Familienvater sein“, erklärte der sechsfache Weltcup-Sieger. Es nehme ihn „von Mal zu Mal mehr mit“, aufgrund seiner vielen oftmals langen Dienstreisen nicht daheim bei seinen Liebsten zu sein. Dennoch möchte er seinem Lieblingssport erhalten bleiben, so der Sportsoldat. „Ich will Trainer werden“, gab er bereits zu verstehen. (ajr)