Biathlon-Weltmeisterin filmt Oberhof-Essen: „Sag‘ mir, dass du in Deutschland bist, ohne es wirklich zu sagen“

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Echtes deutsches Essen? Die Tschechin Marketa Davidova hat im Rahmen der Biathlon-WM ihr Teller gefilmt. © Screenshot Instagram Davidova - Imago / Collage Ippen.Media

Das Klischee der Deutschen wird oft auch bewahrheitet. Bei der Biathlon-WM machte eine Athletin jetzt eine vielsagende Entdeckung.

Oberhof - Für einen Podestplatz langte es bei der Biathlon-WM in Oberhof für Marketa Davidova noch nicht ganz. Im Einzel lief die Tschechin auf Rang 16, in der Verfolgung auf den zehnten Platz, im Sprint war es Rang sechs, in der Mixed-Staffel sogar der Fünfte. Es handelt sich also nur um Kleinigkeiten für die 26-jährige Wintersportlerin.

Biathlon-WM ein echtes „Schmankerl“? Davidova zeigt Essen

Die Weltmeisterin von 2021 zeigte nun auf Instagram, was sie und ihr Team so zu sich nehmen. Das Video ist vom 16. Februar. Unterlegt sind die Bilder mit dem offiziellen Biathlon-WM-Hit: „O-O-Oberhof“ von der Band „Dorfrocker“. Die Musikgruppe hat in der jüngsten Vergangenheit für ein umstrittenes Video gegen die Klima-Kleber für ordentlich Furore gesorgt. Davidova wird das wohl eher nicht mitbekommen haben.

Sie schreibt zu den Bildern: „Sag mir, dass du in Deutschland bist, ohne zu sagen, dass du in Deutschland bist“. Dieser Internet-Trend geistert schon seit einiger Zeit durchs Netz. User zeigen Situationen und nutzen die Satzbausteine: „Tell me, you are in ... without telling me you are in ...“. Davidova zeigte in dem Fall ihren Followern das Essen.

Nudeln mit Wiener Würstchen und Ketchup - echtes Biathlon-Essen?

Das Oberhof-Essen bei der Biathlon-WM, gefilmt von Marketa Davidova, mit und ohne Salat. © Instagram Marketa Davidova

Wiener Würstl mit Nudeln und Ketchup, sowie bisschen Salat. Wurst- und fleischlastige Ernährung wird den Deutschen ja oft vorgehalten. Ob Grillen im Sommer oder die Leberkas-Semmel für zwischendurch. Auch Nudeln mag der Deutsche gern, es zählt zu den liebsten Kantinenessen, wobei es bekanntlich den Ursprung in Italien hat. Über Ketchup in den Nudeln erhitzen sich die Gemüter wohl eher, das empfinden viele als No-Go.

Davidovas Post war ja auch mit einem Zwinkersmiley versehen - und geschmeckt scheint es der Runde auch zu haben. Eine Biathlon-Olympiasiegerin hat ihrer Tochter einen Jungen-Namen gegeben. (ank)