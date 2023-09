Olympiasiegerin zeigt ihren Kindern, was sie „halbes Leben lang gemacht hat“ – eine will ihr nacheifern

Von: Korbinian Kothny

Evi Sachenbacher-Stehle besuchte mit ihren Mädchen die deutsche Biathlon-Meisterschaten. © Instagram @ evisachenbacherstehle

Evi Sachenbacher-Stehle besucht mit ihren Kindern die deutschen Biathlon-Meisterschaften. Einer Tochter gefällt es so gut, dass sie auch Biathletin werden will.

Ruhpolding – Evi Sachenbacher-Stehle gehört zu den erfolgreichsten deutschen Skilangläuferinnen der Geschichte. 2002 holte sie mit der Staffel bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City Gold und wiederholte ihren Coup 2010 in Vancouver im Teamsprint gemeinsam mit Claudia Nystad. Nach einem kurzen Abstecher in den Biathlon-Zirkus beendete Sachenbacher-Stehle 2014 ihre Karriere.

Evi Sachenbacher-Stehle Geboren: Disziplin: Skilanglauf / Biathlon Größte Erfolge: 2 x Olympia-Gold (2002,2010)

Sachenbacher Stehle Mutter von zwei Mädchen

Bereits seit 2005 ist die heute 40-Jährige mit dem ehemaligen Skirennläufer Johannes Stehle verheiratet. Das Ehepaar ist mittlerweile Eltern von zwei jungen Mädchen. Ihre Mutter erlebten sie nicht mehr als aktive Sportlerin.

Ein Grund für Sachenbacher-Stehle ihren Mädels zu zeigen, was sie über 20 Jahre lang betrieben hat. Zusammen besuchte die kleine Familie deswegen am Wochenende die Deutschen Biathlon-Meisterschaften in Ruhpolding.

Kinder von Sachenbacher-Stehle besuchen das erste Mal live ein Biathlon-Rennen

Auf Instagram postete die zweifache Olympia-Siegerin drei süße Bilder von sich und ihren Kindern, die sie beim gemeinsamen Besuch in der Chiemgau Arena zeigen. Darunter schreibt Sachenbacher-Stehle: „Heute hab ich den Mädels mal gezeigt, was ihre Mami eigentlich ihr halbes Leben lang gemacht hat. Wenn wir schon mal in der Heimat sind, während die Deutsche Meisterschaft im Biathlon in Ruhpolding stattfindet, ein Muss.“

Für die Kinder der ehemaligen Leistungssportlerin war es der erste Live-Besuch bei einem Biathlon-Rennen. „Sie kannten das zwar aus dem Fernsehen, aber live haben sie noch nie ein Rennen gesehen und sie fanden‘s mega. Vor allem auch zu sehen, wo Biathleten und Skilangläufer das ganze Jahr trainieren“, schreibt Sachenbacher-Stehle weiter.

Franzi Preuß holt drei Meister-Titel bei Comeback

Ihrer Tochter Mina hat das Event anscheinend so gut gefallen, dass sie am liebsten ihrer Mutter nacheifern und auch Biathletin möchte werde. „Mal sehen, ob das in ein paar Jahren auch noch so ist?“, fragt sich die Olympia-Siegerin zum Abschluss ihres Posts.

Die Deutschen Meisterschaften waren dabei nicht für die Kinder von Sachenbacher-Stehle ein besonderes Ereignis. Biathletin Franzi Preuß krönte ihr Comeback nach achtmonatiger Wettkampfpause am Sonntag mit ihrem dritten Titel im dritten Rennen. (kk)