Ex-Biathlon-Star gesteht nach Karriereende „einige Herzprobleme“

Von: Sascha Mehr

Ex-Biathlon-Star Mari Eder, die ihre lange Karriere kürzlich beendete, gestand einige Herzprobleme kurz nach ihrem Rücktritt.

Thalgau – Vor wenigen Wochen beendete Biathletin Mari Eder ihre Karriere. „Obwohl das Ende der Saison von gesundheitlichen Problemen geprägt war, bin ich froh, dass ich mich im vergangenen Frühjahr erneut für diesen Weg entschieden habe und es auf meine Art und Weise gemacht habe. Dank Leidenschaft und harter Arbeit erreichte ich wieder die beste Form meines Lebens und mischte vorne mit im Weltcup“, schrieb sie damals auf Instagram.

Mari Eder Geboren: 9. November 1987 Nationalität: Finnland Sportart: Biathlon

Biathlon: Eder gesteht Herzprobleme

Mari Eder gestand sich aber ein, dass sie es nie zur absoluten Weltspitze schaffte. „Wie jede Spitzensportlerin habe ich davon geträumt, eine Medaille zu gewinnen. Am Ende muss ich aber zugeben, dass meine Fähigkeiten, meine Arbeitsleistung oder mein Talent dafür nicht ausgereicht haben. Obwohl ich in meiner besten Zeit dem 4. Platz im Weltcup nahe gekommen bin, müssen wir ehrlich sein, dass ich auch oft viel zu weit weg war“, so Eder weiter, die sich jetzt anderen Sachen abseits des Biathlons widmen will.

In den Wochen nach ihrem Rücktritt musste sie aber kürzertreten. „Leider hatte ich gegen Ende der Saison einige Herzprobleme, und damit war die größte Herausforderung im letzten Monat, dass ich mich nicht bewegen und keinen Sport machen durfte. Normalerweise genieße ich auch Phasen ohne Training, aber es war eine Umgewöhnung“, sagte die Finnen im Interview mit Biathlonworld.com, der Webseite des Weltverbandes IBU.

Ex-Biathlon-Star Mari Eder. © IMAGO/Pierre Teyssot

„Ich habe angefangen, unseren neuen Laden zu renovieren und gemerkt, wie sehr mir die körperliche Aktivität fehlt, also habe ich mich komplett umstellen müssen, neue Gedanken und Ideen entwickelt. Langsam abzutrainieren ist ein harter, aber sehr effizienter Weg gewesen, meinem Leben eine neue Richtung zu geben“, so die 35-Jährige weiter.

Biathlon: Eder mit genauen Zukunftsplänen

Jetzt kann die ehemalige Biathletin das Leben aber wieder genießen. „Wir haben Urlaub in Mexiko gemacht, oder eigentlich Flitterwochen! Wir haben vor fünf Jahren geheiratet, hatten aber nie Zeit. Zum Glück mögen wir uns noch, deswegen genießen wir jetzt ein paar Wochen in der Sonne“, erzählte sie vom Urlaub mit ihrem Ehemann Benjamin.

Für die Zukunft hat die 35-Jährige auch schon genaue Pläne: „Wir haben letztes Jahr Pläne für ein Sportgeschäft entwickelt, und der Plan war und ist, dass ich dort arbeite, wenn wir es im Oktober bei uns in Thalgau eröffnen. Ich werde auch mit meinem bisherigen Sponsor, dem Ausrüster Noname, in Österreich zusammenarbeiten.“ (smr)