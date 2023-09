Ski-Legende gratuliert Vater zum Geburtstag – er feiert mit 70 Jahren seine Extremsport-Premiere

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Kjetil Jansrud hat seine Ski-Karriere letztes Jahr beendet. Jetzt feiert der zweifache Vater den Geburtstag seines Vaters, der mit 70 zum ersten Mal einen Extremsport ausprobiert.

Oslo – Kjetil Jansrud wurde als Ski-Rennläufer Weltmeister und Olympiasieger. Seinen größten Erfolg feierte die norwegische Wintersport-Legende aber wohl nach dem Karriereende vor einem Jahr, als er seine Frau Benedicte geheiratet hat. Das Ehepaar wurde vor wenigen Monaten zum zweiten Mal Eltern einer Tochter. Jansruds Vater scheint in seiner Rolle als Opa in hohem Alter regelrecht aufzublühen.

Jansruds Vater nahm seine Enkelin zur einer Mountainbike-Abfahrt mit. © Kjetil Jansrud/Instagram

Kjetil Jansrud Geboren am: 28. August 1985 (Alter 38 Jahre), Stavanger, Norwegen Disziplin: Ski Alpin Größte Erfolge: 1x Olympisches Gold, 1x Weltmeister, 23 Weltcup-Siege, Gewinn Abwartsweltcup, Gewinn Super-G-Weltcup Kinder: Froya, Iben

Jansruds Vater feiert 70. Geburtstag und rast mit Enkelin und Mountainbike den Berg hinab

Die zweite Tochter von Jansrud, Iben, wurde am 20. Juni geboren, der Ski-Star verkündete süße Baby-News. Bereits im Sommer 2020 kam mit Froya das erste Kind zur Welt. Die beiden Töchter sind auch für Jansruds Vater Jan Ingvald, der am Dienstag (5. September) seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, ein Geschenk.

„Alles Gute zum 70. (!) Geburtstag für meinen Vater. Hatte eine tolle Feier mit der Familie. Stell dir vor, du bist 70, stemmst 100 kg und probierst zum ersten Mal Downhill-Biken aus – und liebst es! Du bist einzigartig und in jeder Hinsicht beeindruckend“, gratulierte Jansrud seinem Vater zum runden Jubiläum. Dazu postete der 38-Jährige Fotos und Videos seines Vaters in Aktion, der jedoch nicht alleine auf dem Mountainbike unterwegs war.

Herrmann-Wick, Frenzel & Co.: Diese deutschen Wintersport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet Fotostrecke ansehen

Ski-Legende gratuliert Vater zum Geburtstag, der mit 70 Jahren zum ersten Mal Extremsport ausprobiert

Das sportliche Talent für Koordination und Geschwindigkeit scheint Jansrud wohl von seinem Vater vererbt bekommen zu haben. Denn Jansrud Senior rast in hohem Tempo um eine enge Kurve – eine starke Leistung für jemanden, der auf seine alten Tage zum ersten Mal diese Extremsportart ausprobiert.

Der 70-Jährige hat bei der rasanten Mountainbike-Abfahrt jedoch alles im Griff, denn vor ihm auf dem Rad hat es sich seine Enkelin gemütlich gemacht. Froya umklammert mit beiden Händchen fest den Lenker, scheint aber viel Spaß zu haben. Auf einem Foto in einer Gondel lächeln die beiden zudem vergnügt in die Kamera. Froya ist an das hohe Tempo, das ihre beiden alten Herren anschlagen, ohnehin schon gewohnt und machte auch auf Ski bereits eine gute Figur.

Jansrud macht Svindal Einladung zum Slalomtraining mit den Kindern

Jansruds ehemaliger Ski-Kollege aus dem norwegischen Team Aksel Lund Svindal wurde erstmals Papa. Jansrud gratulierte wie es sich gehört und sprach direkt eine Einladung aus: „Slalomtraining 17:30 Wyller, Donnerstag, 10. Januar 2031. Iben und ich sind bereit!“ Der 10. Januar 2031 fällt zwar auf einen Freitag, doch vielleicht sieht man die Kids von Jansrud und Svindal ja tatsächlich eines Tages auf den Pisten dieser Welt. (ck)