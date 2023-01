Mehrfacher Olympiasieger sendet Liebesbotschaft: „Du opferst dich für uns auf“ – andere Sportler reagieren

Von: Marcus Giebel

Teilen

Zusammen hoch hinaus: Felix und Lisa Loch sind in dem Geburtstagsvideo auch in einem Fahrgeschäft zu sehen. © Sreenshot Instagram/@loch_felix

Zum Geburtstag seiner Frau schickt Felix Loch via Instagram besonders berührende Worte. Auch andere Sportstars schließen sich an.

München – Als Rennrodler jagt Felix Loch die Eiskanäle dieser Welt mit immensem Speed hinunter. An einem ganz besonderen Tag fand der 33-Jährige nun Worte, die runtergehen wie Öl. Denn zum Geburtstag seiner Ehefrau Lisa erinnerte der dreimalige Goldmedaillen-Gewinner bei Olympia, 13-malige Weltmeister und sechsmalige Europameister mit einem emotionalen Post daran, welchen Anteil seine bessere Hälfte an seinen Erfolgen hat.

„Du opferst dich für uns und alle anderen auf und vergisst dich dabei selbst. Du bist immer da. Immer!“, schreibt Loch bei Instagram: „Du hältst mir seit 13 Jahren den Rücken frei, hast Nerven aus Drahtseilen (ok, außer an der Bahn) und machst einfach alles mit!“ Die Liebesbotschaft endet mit den Worten: „Du bist eine unglaubliche Mama, Managerin und vor allem mein Schatzi! Happy Birthday, Lisa! Ich liebe dich!“

Felix Loch gratuliert Ehefrau Lisa: Emotionale Worte und Szenen von Rodelbahn und aus Privatleben

Dazu stellte er einen Clip, der – untermalt vom Song „Adore You“ von Harry Styles – private und Rodel-Bilder zeigt. Zu sehen ist das Paar auf einem Jahrmarkt, womöglich der Wiesn, es folgen Szenen seines Olympiatriumphs von Sotschi 2014 samt der an der Bahn mitfiebernden Lisa und dem Siegerkuss im Ziel. Danach folgen Szenen von Lisa mit einem der Söhne im Auto, Lisa auf der Bank eines Tennisplatzes sitzend und schließlich Lisa in ihrem Büro.

Auch andere Prominente schließen sich den Geburtstagsgrüßen an. Jessica von Bredow-Werndl, Doppel-Olympiasiegerin von Tokio im Dressurreiten, kommentierte ebenso wie Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke, ebenfalls zweimal mit Olympischem Gold dekoriert, und Schauspielerin Rebecca Immanuel. Das Geburtstagskind bedankte sich artig.

Video: Ukrainischer Skeletoni Heraskewytsch erklärt Folgen des Kriegs für Athleten

Felix Loch schickt Geburtstagsgrüße via Instagram: Partnerin Lisa 2010 kennengelernt und 2016 geheiratet

Die Sport- und Eventmanagerin nennt sich bei Instagram selbst glücklichstes Mädchen, weil sie Felix Loch an ihrer Seite hat, und stolze Mama von Lorenz und Ludwig. Das Paar hatte sich 2010 kurz nach Olympia in Vancouver, wo das Rodel-Ass erstmals zu Gold gerast war, kennengelernt, wie die Bild später berichtete. Damals war Lisa demnach Hostess in München. Die Hochzeit folgte sechs Jahre später in Berchtesgaden.

Beide engagieren sich seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs wie auch andere Wintersport-Stars für den Verein Athletes for Ukraine, der die klare Botschaft sendet: Der Krieg muss enden! Felix Loch brachte bereits im vergangenen Frühjahr gemeinsam mit mehreren Mitstreitern Hilfsmittel an die ukrainische Grenze zu Polen, mit dem Konvoi kamen zugleich 47 Flüchtlinge nach Deutschland, darunter 21 Kinder.

Damals verwies er im Interview mit dem Radiosender Bayern 2 auf die „unglaubliche Reichweite in den Medien“, auf die Sportler zurückgreifen können. Die nutzte Loch nun erneut, um der Welt zu zeigen, wem er seine zahlreichen Erfolge auch zu verdanken hat. (mg)