Neureuther nach drei Jahren zurück in der „zweiten Heimat“: Mit den Kindern über 1000 Kilometer gereist

Von: Andreas Knobloch

Miriam Neureuther mit Kind in Norwegen. © Miriam Neureuther Instagram

Miriam Neureuther und ihr Mann Felix leben mit den Kindern in Garmisch-Partenkirchen. Miriam zeigt nun ihren Sprösslingen die „zweite Heimat“.

Garmisch-Partenkirchen - Sie sind wohl das Vorzeige-Wintersport-Paar Deutschlands: Miriam und Felix Neureuther. Der Sohn von Christian Neureuther und Rosi Mittermaier und seine Gemahlin treten also in die Fußstapfen der (Schwieger-)Eltern. Während Felix wie Mama und Papa im Ski Alpin Erfolge feierte, war Miriam in der Loipe daheim. Miriam hat neben Garmisch-Partenkirchen aber auch eine „zweite Heimat“, wie sie schreibt.

Neureuther mit Kindern in Norwegen: „Soooo schön alles zu zeigen“

Die ehemalige Langläuferin und Biathletin hat mittlerweile drei Kinder. 2017 kam Matilda auf die Welt, 2020 Leo und 2022 Lotta. Miriam Neureuther zeigte sogar mit der jüngsten Tochter im Schlepptau den G7-Größen beim Gipfel in Elmau die Landschaft. Nun zeigt sie ihren Sprösslingen ihre „zweite Heimat“ Norwegen, wie sie es selbst nennt.

Denn die geborene Gössner hat Wurzeln in Norwegen mütterlicherseits, sie spricht die Landessprache auch fließend. Während ihrer Biathlon-Karriere trainierte sie hin und wieder in Skandinavien mit dem ehemaligen Trainer Ole Einer Bjoerndalens. Der tz verriet sie 2012, dass Molde (an der Westküste des Landes) die Heimatstadt ihrer Mutter ist. Zum Abschalten verbringt sie auch gerne Zeit in Vinstra (im Landesinnern). Die Blockhütte dort bezeichnete sie damals als „Lieblingsplatzerl, ein perfekter Rückzugsort zum Erholen. Dort kann ich so richtig Kraft tanken“.

Am 21. August 2022 schrieb sie auf Instagram: „Wünschen euch einen schönen Sonntag, hoffentlich könnt ihr ihn mit euren Lieben genießen.“ Auf dem Foto hält sie ein Kind in den Armen: „Allerliebste Grüße aus dem wunderschönen Norwegen“, wo sie drei Jahre nicht mehr war: „Es ist einfach soooo schön wieder in meiner zweiten Heimat sein zu können und meinen Kindern alles zu zeigen, was ich früher immer so hab‘ machen dürfen.“

Neureuther in Norwegen: Ehemalige Biathletin liebt ihre „zweite Heimat“

Und Felix? Der ist wohl gerade woanders, wenn seine Instagram-Posts aktuell sind. Der Ehegatte vertrieb sich die Zeit beim anspruchsvollen Bergsteigen. Er grüßte seine Fans vom Tiroler Karwendelgebirge, der Laliderer Spitze. Felix Neureuther hat eher den kurzen Weg über die Grenze gewählt, Miriam musste da schon über 1000 Kilometer zurücklegen, um den Kleinen Norwegen zu zeigen. (ank)