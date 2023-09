Familie Neureuther feiert Einschulung von Tochter – mit witzigem Lederhosen-Bild

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Tausende Kinder wurden dieses Jahr in Bayern eingeschult. Dazu zählt auch die Tochter von Miriam und Felix Neureuther. Die Eltern hatten dabei ihren Spaß.

Garmisch-Partenkirchen – Der erste Schultag ist für Kinder ein absoluter Meilenstein. Lange hat man auf ihn gewartet, ihn herbeigesehnt, sich ausgemalt, was man schon bald alles lernen wird. Spätestens mit der Schultüte wird es dann richtig ernst – wenn sie ausgesucht, dekoriert und üppig befüllt ist, kann es nicht mehr lange dauern. So oder so ähnlich dürfte es wohl in diesen Tagen auch bei Familie Neureuther gewesen sein.

Familie Neureuther Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier (†) Kinder: Ameli Neureuther, Felix Neureuther Enkelkinder: Oskar, Matilda, Leo, Lotta

Familie Neureuther feiert Einschulung von Tochter – mit witzigem Bild

Am 12. September war der große Tag für Tochter Matilda nun gekommen. Zusammen mit Mama Miriam und Papa Felix ging es zur Grundschule, mit dabei: Schulranzen und natürlich eine große Schultüte. Die Eltern waren dabei stilecht in Dirndl und Lederhose gekleidet.

Und auf dem gemeinsamen Bild für die sozialen Netzwerke sah es beinahe so aus, als würde Felix Neureuther eingeschult werden: Er ging für die Kamera extra ein wenig in die Knie, um sich kleiner zu machen und hielt mit einem spitzbübischen Grinsen die Schultüte in den Armen. Ehefrau Miriam legte dem Quasi-Schulbuben den Arm um die Schulter. Dazu hieß es in der Bildunterschrift: „Eingeschult. Danke für die tolle Schultüte, Miriam Neureuther.“

Neureuther-Spaß bei der Einschulung: „Wird auch Zeit, dass der Felix mal was Gscheits lernt“

Auf Miriam Neureuthers Instagram-Account gab es noch ein ähnliches Bild. Darunter wurde auch fleißig kommentiert – immer mit einem Lachen auf den Lippen. Die Fans schrieben beispielsweise: „Hast du dann mehr Ruhe zu Hause, wenn der Lausbub Felix eingeschult ist?“, „Ihr passt perfekt zusammen und könnt dann zusammen nachsitzen“ oder „Wird auch Zeit, dass der Felix mal was Gscheits lernt“.

Dass der Papa auch ganz ernst sein kann, bewies er unlängst bei einem TV-Talk. Bei einem Thema ging Felix Neureuther richtig aus dem Sattel.

Schweinsteiger, Neureuther, Björndalen: Die berühmtesten Sportler-Ehepaare Fotostrecke ansehen

Felix und Miriam Neureuther: Viele Glückwünsche zur Einschulung von Tochter Matilda

Zurück zur Schule: Etliche User wünschten Tochter Matilda, die auf den Fotos nicht zu sehen ist, viel Glück und Spaß für ihre Schulzeit. Die Fünfjährige (geboren im Oktober 2017) ist das älteste der drei Neureuther-Kinder. Sohn Leo ist drei Jahre alt, die jüngere Tochter Lotta kam im April 2022 zur Welt.

Ob die Neureuther-Kids einmal selbst zu Wintersport-Stars werden wie die Eltern? Schließlich war Papa Felix erfolgreicher Skifahrer und Mama Miriam im Biathlon und Langlauf zu Hause. Die nötige Motivation der Kinder lässt sich jedenfalls schon erkennen. Im vergangenen Winter ging bereits ein beeindruckendes Ski-Video von Tochter Matilda viral, Bruder Leo ist ebenfalls schon auf den Brettern unterwegs. (akl)