Felix Neureuther startet nach Tod von Rosi Mittermaier neues Projekt: „Herzensangelegenheit“

Von: Alexander Kaindl

Nur wenige Tage nach dem Tod seiner Mutter Rosi Mittermaier stürzt sich ihr Sohn Felix Neureuther wieder in die Arbeit. Jetzt hat er eine neue Tätigkeit aufgenommen.

St. Pölten – Felix Neureuther hat schwere Tage hinter sich. Am 4. Januar 2023 ist seine Mutter Rosi Mittermaier verstorben. Die einstige Olympiasiegerin litt an Krebs, nur die wenigsten wussten von ihrer schweren Krankheit. Der Tod der Ski-Legende hat ganz Deutschland tief berührt, etliche Weggefährten waren geschockt.

Familie Neureuther verabschiedete sich mit einer rührenden Traueranzeige von Ehefrau, Mama und Oma Rosi Mittermaier. Die Ski-Legende war für viele Menschen ein Vorbild, sei es aus sportlicher oder persönlicher Sicht. Eine ihrer letzten Botschaften, die sie ihrem Sohn Felix mit auf dem Weg gab, war: „Fahr nach Wengen und genieße es.“

Felix Neureuther startet neues Abenteuer

Daraufhin schlüpfte Felix Neureuther, früher selbst erfolgreicher Ski-Star, nur neun Tage nach dem Tod seiner Mutter wieder in die Rolle des ARD-Experten. Vor laufender Kamera sprach er dann über den schweren Verlust, den er und seine Familie erlitten haben. Anschließend analysierte er gewohnt professionell die Rennen in Wengen. Auftritte, die den Fans höchsten Respekt abnötigten.

Neben seiner Tätigkeit als TV-Experte stürzt sich Neureuther nun noch in ein anderes, neues Abenteuer: Der 38-Jährige ist künftig Botschafter für das Radland Niederösterreich.

Setzt sich für das Radland Niederösterreich ein: Felix Neureuther (Archivbild). © Lino Mirgeler/dpa

Felix Neureuther freut sich auf neue Tätigkeit als Radbotschafter: „Herzensangelegenheit“

Am Dienstag, 17. Januar, sagte Neureuther dazu laut Landespressedient bei einem Termin in St. Pölten: „Niederösterreich ist ein wunderschönes Bundesland mit tollen Radwegen und ich freue mich, dass ich als Radbotschafter meinen Teil dazu beitragen kann, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen und damit etwas für die Gesellschaft zu tun.“

Das Projekt sei eine „Herzensangelegenheit“ für seine „gesamte Familie“. Neureuther setzt sich seit Jahren dafür ein, Kindern den Zugang zu Sport wieder schmackhafter zu machen. Auch auf die Forderung und Förderung der Jüngsten zielt seine neue Tätigkeit ab.

Felix Neureuther spricht bei Pressetermin auch über seine verstorbene Mutter Rosi Mittermaier

Neureuther ging beim Termin auch auf den Tod seiner Mutter ein – mit einem Statement, das das Pflichtbewusstsein der Familie einmal mehr hervorhebt. „Trotz des Verlustes, den wir in unserer Familie erlitten haben, war es mir wichtig, heute zu kommen, um diese Radkampagne zu unterstützen.“

Aus niederösterreichischer Sicht freute man sich natürlich über den prominenten Botschafter-Neuzugang: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagte laut Landespressedienst, dass das Radland dank der „internationalen Strahlkraft“ von Neureuther nun auf ein „internationales Level gehoben“ werde. Das touristische Radnetz in Niederösterreich erstreckt sich auf eine Länge von 5.500 Kilometern. Geboten werden drei Eurovelo-Routen und darüber hinaus 6.000 Kilometer an Mountainbike-Strecken. (akl)