Felix Neureuther zeigt sich in skurrilem Outfit: Thomas Müller reagiert sofort

Vor seinem Einsatz als ARD-Experte bei Olympia zeigte sich Felix Neureuther in einem bizarren Outfit, Bayern-Profi Thomas Müller meldete sich umgehend mit einem Spruch.

München - Bei den Olympischen Winterspielen in Peking, die bereits am Freitag beginnen, wird auch Felix Neureuther als Experte im Einsatz sein. Der ehemalige Skirennläufer wird neben Wintersport-Größen wie dem Ex-Biathleten Sven Hannawald und der Ex-Biathletin Kati Wilhelm in der ARD seine Einschätzungen zu den jeweiligen Wettbewerben zum Besten geben. Vor seinem Auftritt als TV-Experte vor einem Millionenpublikum präsentierte sich der charismatische Neureuther in den sozialen Medien in einer besonders skurrilen Montur.

Felix Neureuther: ARD-Experte der Olympischen Winterspiele zeigt sich in außergewöhnlicher Garderobe

Der zweimalige Olympiateilnehmer zeigte sich am Dienstag auf Instagram in einem äußerst ungewöhnlichen Outfit. Statt seiner Ski, auf denen er bekannt wurde, trug er knallrote Schlittschuhe. Der gebürtige Münchner steifte sich ein knappes blau-weißes Cheerleader-Kleid über, zudem warf er sich in eine dunkle Sport-Leggins. Abgerundet wurde der schrille Aufzug mit weißen Handschuhen sowie einer roten Federboa, die der ehemalige Skirennläufer um den Hals trug.

Was es mit dem Outfit auf sich hatte, verriet Neureuther allerdings nicht und versah das Bild lediglich mit den Worten: „Hab mich mal ausprobiert“. Die ehemalige Liechtensteiner Skirennläuferin Tina Weirather kommentierte daraufhin bereits: „Auweh… ich ahne Böses“ - in der kommenden Zeit könnte das Rätsel noch aufgelöst werden.

Felix Neureuther: FC-Bayern-Star Thomas Müller reagiert sofort auf das ungewöhnliche Outfit

Sein Kumpel Thomas Müller reagierte wenig später auf seine typisch humoristische Art auf den Beitrag. „Steht dir gut“, schrieb der Star des FC Bayern und verzierte seinen Kommentar mit entsprechenden lachenden Emojis. Auf den Social-Media-Plattformen tragen die beiden Oberbayern oftmals das ein oder andere verbale Scharmützel aus. Doch normalerweise sind Neureuther und Müller anderweitig zusammen engagiert, im YouTube-Format „Thomas & Felix - Da schau hi! Für Kids“ erklären die beiden Athleten kindergerecht, wie man sich fit hält.

Während Müller am Wochenende wieder gegen den Ball tritt, wird Neureuther vor der Kamera stehen. Allerdings nicht in Peking, sondern in Mainz. Angesichts der Pandemie senden ARD und ZDF aus dem gemeinsamen NBC (National Broadcast Center) auf dem Lerchenberg, wie es bereits bei den Sommerspielen in Tokio der Fall war. Auch die Olympiastudios befinden sich, anders als im Sommer, ebenso in Mainz, weshalb Moderatoren und Experten nicht vor Ort sein werden. Neureuther, der die Spiele ohnehin kritisch sieht, wird dies wohl entgegenkommen. (ajr)