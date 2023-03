Felix Neureuther erinnert mit Gänsehaut-Botschaft an seine tote Mutter Rosi Mittermaier

Von: Richard Strobl

Felix Neureuther wandte sich zu seinem Geburtstag mit emotionalen Worten an seine Fans. (Symbolbild) © GEPA pictures/ Thomas Bachun/Imago

Zu seinem 39. Geburtstag hat sich Felix Neureuther mit emotionalen Worten bei seinen Fans gemeldet. Die Nachricht zeigt, wie sehr ihn der Tod der Mutter noch bewegt.

München/Garmisch – Am 4. Januar 2023 starb mit Rosi Mittermeier eine echte deutsche Ski-Legende. Besonders hart traf ihr Tod die Familie um Ehemann Christian Neureuther und die Kinder Ameli und Felix Neureuther. Letzterer meldete sich nun zu seinem Geburtstag mit emotionalen Worten bei seinen Fans und zeigte damit, wie sehr ihn der Tod der Mutter weiterhin beschäftigt.

„Das wars mit dem Winter …“ Mit diesen schlichten Worten beginnt Felix Neureuther am 26. März, seinem 39. Geburtstag, ein Instagram-Posting zu einem Ski-Video, in dem er zu sehen ist. Doch dann wird schnell klar: Es ist ein sehr nachdenklicher Post.

Emotionale Worte von Felix Neureuther: „Bin dankbar“

„Ein spezieller für unsere Familie“, fährt Neureuther mit Blick auf den vergangenen Winter fort und schreibt: „Kein leichter, aber wir müssen versuchen weiter nach vorne zu schauen! In schweren Zeiten ist der Zusammenhalt der Familie das Entscheidende!“ Damit nimmt Felix Neureuther Bezug auf den Tod seiner Mutter - aber auch auf den Zusammenhalt seiner Familie, der ihm in dieser schweren Zeit enorm Kraft gibt. Das berichtete er auch im Interview mit dem Münchner Merkur. Hier erzählte er von gemeinsamen Ski-Ausflügen mit seinem Vater Christian und seinen Kindern.

Außerdem müsse man „selbst in schweren Zeiten dankbar sein für das, was man tun darf“, schreibt er nun in seinem Geburtstags-Posting weiter. Er selbst sei „extrem dankbar für die Familie, die ich hab, dass ich meine Leidenschaft nach wie vor zum Beruf machen darf und dass ich sie immer noch so genießen kann.“

Weiter meint er - auch in Bezug auf das Ski-Video, das er zu seinen Worten online geschickt hat: „Es hilft sehr auf den Bergen so eine Freude verspüren zu dürfen“. Dann lässt Felix Neureuther extrem emotionale wie starke Worte folgen und meint: „Ich werde heute 39 Jahre alt und ich blicke mit einem Lächeln nach oben und bin dankbar!“

Felix Neureuther schickt emotionalen Geburtstagsgruß an die Fans

Auch in dem Video richtet Felix Neureuther emotionale Worte an seine Fans, die seine positive Lebenseinstellung auch in schwierigen Zeiten zeigen: „Auf dem Berg gehts mir gut, weil ich in dem Moment dem Himmel ein Stück näher bin. Der Blick von oben hilft mir auch ein Stück weit Dinge besser zu verstehen. Wenn ich skifahre, gehts mir gut, weil ich frei bin. Da bin ich ganz bei mir.“

Dann meint Neureuther: „Das Ski-Rennen ist eine verkürzte Form des Lebens. Es geht ums Gewinnen und es geht ums Verlieren“. Es gehe aber eben auch darum zu kämpfen und nach Niederlagen wieder aufzustehen, schließlich erlebe man viel öfter Niederlagen als Erfolge. „Das ist meine Sicht“, schließt Neureuther in dem kurzen Clip.

Emotionale Unterstützung bekommt Felix Neureuther auch unter diesem Posting von seiner Frau Miriam. Sie kommentiert sofort ein rotes Herz und den Hashtag „loveofmylife“ also „Liebe meines Lebens“.