Alle Infos zum deutschen Ski-Star und TV-Experten Felix Neureuther - Karriere, Erfolge und Familie

Felix Neureuther gewann in seiner Paradedisziplin, dem Slalom, insgesamt elf Weltcup-Rennen. © imago sportfotodienst

Von der Piste ins Fernsehen: Der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther, Sohn der verstorbenen Rosi Mittermaier, arbeitet nun als TV-Experte.

München – Schon als Kleinkind stand Felix Neureuther auf den Skiern. Heute ist er, gemessen an seinen 13 Weltcup-Siegen, im Herrenbereich der erfolgreichste deutsche Skifahrer. Seit 2019 arbeitet der aus dem Wintersport bekannte Ski-Star als TV-Sportexperte für die ARD und kommentiert alpine Ski-Events. Außerdem versuchte sich der Mann der ehemaligen Biathletin Miriam Neureuther (geb. Gössner) erfolgreich mit seinem Freund Bastian Schweinsteiger als Kinderbuchautor.

Name Felix Neureuther Herkunft 26. März 1984 in München geboren Eltern Rosi Mittermaier und Christian Neureuther Frau ehemalige Biathletin Miriam Neureuther (geb. Gössner) Kinder zwei Töchter und ein Sohn

Dass Felix Neureuther eines Tages Profi-Skirennläufer werden sollte, stand für viele bereits seit seiner Geburt fest. Der Sohn der ehemaligen Skirennläufer Rosi Mittermaier und Christian Neureuther machte schon im Alter von zwei Jahren seine ersten Übungen auf den Skiern.

Hier gibt es eine Übersicht von Felix Neureuthers sportlichen Erfolgen:

Er wurde neunmal deutscher Meister

Felix Neureuther gewann 13 Weltcup-Rennen im Einzel

2005 holte er WM-Gold mit der DSV-Mannschaft

Felix Neureuthers Weg zum erfolgreichsten deutschen Skirennfahrer

Neben der Piste war Neureuther auch im Eishockey, Tennis, Fußball und Golf aktiv. Das größte Potenzial und die Leidenschaft lagen aber im Skirennsport. Interessanter Fakt aus seiner Jugend: Bereits in den Kinder- und Jugendrennen kreuzten sich die Wege von Neureuther und dem ehemaligen Fußballnationalspieler Bastian Schweinsteiger. Doch während Schweinsteiger sich dem Fußball widmete, blieb Neureuther beim Skisport

Aus dieser Verbindung ergaben sich erst viele Jahre später eine tiefe Freundschaft und eine Kooperation. Als 16-jähriger bestritt Neureuther seine ersten FIS-Rennen und startete damit seine Profikarriere als Skirennläufer. Felix Neureuther ist seit jeher für den SC Partenkirchen aktiv.

Felix Neureuther gewinnt am 24. Januar 2010 den Slalom auf dem Ganslernhang in Kitzbühel. © imago sportfoto

Neureuther ging als Spezialist für Riesenslalom und Slalom an den Start. Pünktlich zur Saison 2000/2001 nahm die Profikarriere von Felix Neureuther Fahrt auf. In diesem Jahr trat er nicht nur erstmals zur Deutschen Meisterschaft der Junioren an, sondern stand bereits bei den Senioren auf der Liste. Den Titel als Deutscher Jugendmeister errang er im Jahr 2003. Sein erstes Rennen im Weltcup im Riesenslalom lief er im Jahr 2003 in Kranjska Gora, schied dort aber frühzeitig aus. Seinen ersten Weltcupsieg feierte er 2010 in Kitzbühel.

13 Weltcup-Siege und Mannschaftsgold bei Ski-WM

Insgesamt 13 Mal stand Neureuther bei Weltcuprennen auf dem obersten Podest. Damit ist er der erfolgreichste deutsche Skirennfahrer im Herrenbereich. 48 mal war er unter den besten Drei. Neureuther trat zweimal bei Olympia an. 2010 belegte er in Vancouver den achten Platz im Riesentorlauf, schied aber im Riesenslalom aus. Bei den Olympischen Winterspielen 2014 im russischen Sotschi trat er trotz eines Autounfalls während der Anfahrt an und erreichte ebenfalls Platz 8.

Mit der DSV-Mannschaft holte er 2005 Mannschaftsgold bei der Alpinen Skiweltmeisterschaft. Seine beste Einzelplatzierung bei einer WM erreichte er 2013 in Schladming mit Silber im Slalom. Trotz zahlreicher Verletzungen kämpfte sich Neureuther immer wieder an die Weltspitze zurück. 2019 gab er das Ende seiner Karriere als Skirennläufer bekannt.

TV-Experte, Buchauthor und Zollhauptwachmeister Neureuther

Das Ende des Profisports bedeutete für Felix Neureuther keinesfalls das Ende seiner Karriere. Während der Skisaison ist er gefragter TV-Sportexperte. Im Jahr 2019 wurde er Nachfolger der Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch und kommentiert seither in der ARD und für den Bayerischen Rundfunk (BR) die Ski-Alpin-Events.

Seine Expertise ist auch im Hörfunk wie auch in den Sozialen Medien gefragt, wobei sein Aufgabenfeld über den Skisport hinausgeht. Unter anderem wurde er als Co-Kommentator im Radiosender Bayern 1 für eine Bundesligapartie des FC Bayern München eingesetzt.

Der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther ist nun auch im Fernsehen bekannt © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Mit seiner Stiftung engagiert sich der gelernte Zollhauptwachmeister für die körperliche und geistige Förderung von Kindern und Jugendlichen. Auf dem dazugehörigen Portal „Beweg dich schlau“ wird er unter anderem von seinem Freund, dem Ex-Fußballnationalspieler Bastian Schweinsteiger, unterstützt. Die beiden fuhren schon in Kindertagen Skirennen gegeneinander. 2017 brachten Neureuther und Bastian Schweinsteiger gemeinsam das Kinderbuch „Auf die Piste – fertig, los!“ heraus. 2020 folgte „Zwei Freunde im Fußballfieber“.

Der Skirennfahrer ist Familienvater von drei Kindern

Felix Neureuther lebt mit seiner Familie in Garmisch-Partenkirchen. Seit 2013 ist er mit Miriam Neureuther, geb. Gössner, einer ehemaligen Biathletin verheiratet. 2017 bekamen sie ihre erste Tochter. 2020 folgte ein Sohn, 2022 die zweite Tochter. Im Januar 2023 verstarb Neureuthers Mutter, Skilegende Rosi Mittermaier, an den Folgen ihrer Krebserkrankung.