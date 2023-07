Felix Neureuther und Vater Christian treffen Ex-Bayern-Stars im Mekka des Golfsports

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Felix Neureuther reist mit seinem Vater Christian nach Schottland zum Golfen. Die beiden ehemaligen Ski-Rennläufer treffen auf zwei Ex-Bayern-Stars.

St. Andrews – Nach dem Tod von Rosi Mittermaier rückt die Familie Neureuther offenbar noch enger zusammen. Sohn Felix und Ehemann Christian scheinen den Verlust durch Gemeinsamkeit zu verarbeiten. Sohn und Vater unternehmen zusammen eine Reise. Das Ziel sind aber ausnahmsweise nicht die Berge – wie man bei den beiden ehemaligen Ski-Rennläufern vermuten könnte – sondern das beschauliche St. Andrews, eine Kleinstadt an der schottischen Ostküste.

Felix Neureuther Geboren: 26. März 1984 (Alter: 39 Jahre), Pasing, München Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier-Neureuther Verheiratet mit Miriam Neureuther, Kinder: Matilda Neureuther, Leo Neureuther, Lotta Neureuther

Vater und Sohn beim Golfen in Schottland: Felix und Christian Neureuther gemeinsam im Urlaub

Was machen Felix Neureuther und sein Vater Christian denn in Schottland? Die beiden leidenschaftlichen Skifahrer fühlen sich eigentlich zu Hause in Garmisch-Partenkirchen heimisch – da, wo die Berge sind. An der Nordsee soll die Luft aber auch ganz gut sein.

Der Grund für den Trip nach Schottland ist wohl ihre Leidenschaft für Golf. St. Andrews gilt als Heimat und Mekka des Golfsports. Auf Instagram postet Felix Neureuther ein Foto von sich mit seinem Vater auf dem legendären Old Course mit der bekannten Swilcan Bridge am 18. Loch.

Felix Neureuther und Vater Christian treffen beim Golfen die Ex-Bayern-Stars Giovane Elber und Claudio Pizarro. © Felix Neureuther/Instagram

Felix Neureuther und Vater Christian treffen Ex-Bayern-Stars im Mekka des Golfsports

„Vater und Sohn und großartige Gesellschaft! St. Andrews, du bist einmalig!!!“, schreibt der 39-Jährige auf der Bilder-Plattform und bedankt sich zudem bei Allianz Deutschland, die das alles möglich gemacht haben soll. Felix und Christian Neureuther lächeln Schulter an Schulter – im Golf-Outfit mit weißem Handschuh an der linken Hand – glücklich in die Kamera. Und die Beiden sind tatsächlich in prominenter Gesellschaft.

Auf einem weiteren Bild mit Felix Neureuther sind Giovane Elber und Claudio Pizarro zu sehen. Die beiden Südamerikaner aus Brasilien und Peru bildeten Anfang des neuen Jahrtausends ein kongeniales Sturmduo beim FC Bayern München. Ein starkes Duo geben nach Meinung der Fans auch Vater und Sohn Neureuther ab.

St. Andrews St. Andrews ist eine schottische Stadt, die nordöstlich von Edinburgh an der Ostküste des Landes liegt. Berühmt sind vor allem die zahlreichen Golfplätze, zu denen auch der Old Course mit der bekannten Swilcan Bridge am 18. Loch zählt. Die Geschichte des britischen Golfsports wird im British Golf Museum dokumentiert. Auf einer nahen Landzunge stehen die Überreste der Burg von St. Andrews mit ihrem mittelalterlichen Flaschenkerker. Unweit davon befindet sich die 1413 gegründete Universität von St. Andrews.

Felix und Christian Neureuther lachen wieder: Ehefrau, Schwester und Fans sind gerührt

„Wie schön, deinen Vater mit einem Lächeln zu sehen .... Auch wenn wir uns alle nicht ausmalen, welcher Schmerz euch die letzten Wochen und Monate begleitet hat“, schreibt eine Anhängerin. Das Lachen in Gesellschaft seines Sohnes hatte Christian Neureuther auch vor einigen Wochen bei der Ski-WM wiedergefunden.

„Zwei große Champions! Und eine unvergessene Championissima, die sich die Sache von oben anschaut“, meint ein Fan in Bezug auf die verstorbene Rosi Mittermaier. „Schön, Euch beide wieder mal zusammen unterwegs zu sehen“, freut sich ein weiterer User. Felix‘ Ehefrau Miriam reagiert auf das Foto mit zwei Herzen, Schwester Ameli Neureuther sogar mit deren drei.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Felix Neureuther und Vater Christian auf der Insel unterwegs – Heimat bleiben die Berge

Die Neureuthers fühlen sich sichtlich wohl auf der Insel, am schönsten dürfte es für sie aber immer noch in den Bergen sein. Nicht umsonst spricht Christian Neureuther über seine größte Leidenschaft mit der Familie. Der Garmisch-Partenkirchener nimmt besonders gerne seine Enkel mit zum Skifahren, zum Beispiel im Garmischer Classic-Skigebiet zwischen Hausberg, Kreuzeck und Osterfelder Kopf unter der Alpspitze. „Es ist etwas Herrliches, mit der Familie auf die Piste zu gehen, auch ich genieße das mit meinen Enkeln sehr“, sagt der 74-Jährige. (ck)