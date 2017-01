Mäkärainen statt Dahlmeier

von Armin Gibis schließen

In der Verfolgung legte Kaisa Mäkäräinen noch einmal eine echte Gala hin - doch die deutsche Nummer eins bleibt in Lauerstellung.

München– Gerald Hönig war klar, wie hoch die Ansprüche inzwischen geworden sind. „Von der Laura erwartet jeder, dass sie erfolgreiche Aufholjagden startet und immer fehlerfrei schießt“, sagte der Bundestrainer. Doch selbst Laura Dahlmeier schafft es eben nicht immer, sich auf allerhöchstem Niveau zu präsentieren. Dritte (Sprint) und Vierte (Verfolgung) wurde sie beim Ruhpoldinger Weltcup. Hönig zeigte sich zufrieden: „Laura beweist konstant ihre Zugehörigkeit zur absoluten Weltspitze.“ In die Starrolle, in der die deutschen Fans die 23- Jährige gerne gesehen hätten, schlüpfte aber eine andere. Kaisa Mäkärainen (Finnland) feierte zwei überlegene Siege und verwies die Weltcup-Spitzenreiterin Gabriela Koukalova (Tschechien) jeweils auf Platz zwei.

Gestern beim Finale vor 20 000 Zuschauern erinnerte das Rennen der 33-Jährigen fast an ein Schaulaufen. Allein auf weiter Flur drehte sie locker und leicht ihre Runden, das Ziel erreichte Mäkärainen mit einem gewaltigen Vorsprung von 1:00,9 Minuten. Schon nach ihrem Triumph im Sprint hatte sie gesagt: „Ich habe mich sehr, sehr stark gefühlt. Das war fast perfekt.“

Nicht von ungefähr liebäugelt die fünffache WM-Medaillengewinnerin mit einem Start als Langläuferin bei der nordischen Ski-WM in Lahti. Für Mäkärainen ist das auch eine Prestigesache. Denn die Titelkämpfe in ihrer Heimat sind dem 100. Gründungsjahr Finnlands gewidmet. Andererseits müsste sie im Falle einer Lahti-Teilnahme alle Chancen auf den Gewinn des Gesamt-Weltcups sausen lassen. Im aktuellen Klassement liegt sie mit 568 Punkten nur noch knapp hinter Koukalova (587), Dritte ist Dahlmeier (555). Ihre Entscheidung wird die Finnin heute bekannt geben.

Dass Mäkärainen auch als Langläuferin derzeit in Topform ist, bewies sie am Wochenende. Schon nach dem Sprint, den die blonde Skijägerin mit 22 Sekunden Vorsprung dominierte, meinte Dahlmeier: „Ich habe an Kaisas Laufform nicht ganz hinschmecken können – sie lief in ihrer eigenen Liga.“ Hinzu kam, dass Mäkärainen, ansonsten eine Wackelkandidatin am Schießstand, diesmal mit außergewöhnlicher Zielgenauigkeit aufwartete. In den beiden Einzelrennen traf sie 29 von 30 Scheiben. Dagegen ließ Dahlmeier, im Sprint noch fehlerlos, am Schlusstag ihre gewohnte Präzision vermissen. Mit vier Strafrunden vermasselte sich die Garmisch-Partenkirchnerin einen Podestplatz. Man habe gesehen, so Hönig, dass die hohen Belastungen der letzten Zeit, „auch an einer Laura Dahlmeier nicht spurlos vorübergehen“. Und fügte hinzu: „Das ist normal.“ Ohnehin lieferte Dahlmeier in der Verfolgung die beste Laufzeit. „Aktuell bin ich k.o.“, sagte sie. Ihr Fazit fiel durchaus positiv aus: „Ein vierter Platz ist doch auch nicht schlecht.“

Gut unterwegs waren gestern noch zwei andere deutsche Biathletinnen. Franziska Preuß verbesserte sich dank starker Schießleistung (ein Fehler) vom 31. auf den 14. Platz, Maren Hammerschmidt kämpfte sich von Rang 39 auf 17. Dagegen fiel Franziska Hildebrand, Sechste im Sprint, auf den 18. Platz zurück. Weit abgeschlagen erreiche Miriam Gössner die Ziellinie. 53. und 46. wurde sie. Hönig meinte: „Die Miri weiß, dass sie für die WM nicht die besten Karten hat.“ Für sie wäre ein vierter Platz wie ein Sieg.

