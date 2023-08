Überfall mitten in der Nacht: Ski-Star schlägt Ganoven in die Flucht

Im Haus von Alexis Pinturault und seiner Ehefrau wird eingebrochen, das Ski-Ass stellt sich den Tätern aber und schlägt sie in die Flucht.

Saint Jorioz – Die Vorbereitung auf die kommende Saison läuft bei den Athletinnen und Athleten der Wintersportarten auf Hochtouren. Jetzt im Sommer werden die Grundlagen gelegt und an der Fitness gearbeitet, damit im Winter Erfolge eingefahren werden können. Auf mehrere Siege hofft Ski-Ass Alexis Pinturault, der seit vielen Jahren zu den besten Skirennfahrern der Welt zählt.

Ski-Star wird mitten in der Nacht überfallen

Kürzlich mussten der Franzose und seine Ehefrau Romane aber einen Schreckmoment überstehen, denn sie wurden überfallen. Wie die französische Tageszeitung Le Dauphiné Liberé berichtet, drangen in der Nacht auf den 28. Juli, gegen drei Uhr, drei vermummte Gestalten in das Haus in Saint Jorioz ein. Zugang zum Anwesen der Pinturaults hatten sie sich offenbar durch ein Fenster verschafft.

Alexis wurde plötzlich wach, versteckte sich aber nicht vor den Einbrechern, sondern stellte sich ihnen mutig entgegen. Der 32-Jährige ging sogar auf das Trio los und schlug sie damit in die Flucht. Verletzt wurde das Ehepaar nicht, doch nahmen die Ereignisse beide psychisch mit, wie die Le Dauphiné Liberé berichtet.

Das französische Ski-Ass und seine Ehefrau wollten sich selbst nicht zu den Ereignissen äußern. Direkt nach dem Vorfall hat die Staatsanwaltschaft von Annecy eine Untersuchung eingeleitet, um die Hintergründe des Einbruchs aufzuklären und die drei Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Ski-Star schlägt Einbrecher in die Flucht

Nach dem Vorfall kann sich Pinturault wieder auf die Vorbereitung für den kommenden Winter konzentrieren. Der 32-Jährige will erneut um die vorderen Platzierungen fahren und Siege einheimsen. In seiner langen Karriere gewann er bereits 36 Weltcuprennen, was ihn zu einem der erfolgreichsten Franzosen aller Zeiten im Weltcup macht.

Zu seinen größten Erfolgen zählen die drei Weltmeistertitel, die er erringen konnte. 2017 in St. Moritz mit der Mannschaft und 2019 in Are und 2023 in Courchevel jeweils in der alpinen Kombination. Außerdem gewann er in der Saison 2020/21 den Gesamtweltcup und holte bei Olympischen Spielen eine Silber- und zwei Bronzemedaillen. (smr)