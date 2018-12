Fünfter Platz für Lenggrieser Rennläuferin Michaela Wenig: „Ein echt cooles Erlebnis“

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Bei der Weltcup-Abfahrt auf der Saslong im Südtiroler Grödnertal fuhr die Lenggrieser Skirennläuferin Michaela Wenig auf einen starken fünften Platz.

Gröden/Lenggries – „Ich bin natürlich mega happy, dass es jetzt endlich auch einmal im Rennen geklappt hat“, strahlte die Lenggrieserin Michaela Wenig übers ganze Gesicht. Sie fuhr am Dienstag bei der Weltcup-Abfahrt auf der Saslong im Südtiroler Grödnertal auf einen starken fünften Platz – ihr mit Abstand bislang bestes Ergebnis. „In den Trainingsfahrten war ich ja schon ziemlich oft recht gut mit dabei“, berichtete die 26-Jährige. Das überraschende Ergebnis der deutschen Abfahrerinnen komplettierte die Starnbergerin Kira Weidle, die auf Rang acht landete.

Die Piste auf der berüchtigten Rennstrecke war freilich „in einem Top-Zustand“ als die aus dem Lenggrieser Ortsteil Winkl stammende Speed-Queen mit Startnummer 27 das Rennen aufnahm. „Ich habe mich dort auch wahnsinnig wohl gefühlt“, berichtete Wenig, die schon in den Trainingsläufen mit den Rängen vier und fünf ihr Potenzial andeutete. Freilich war die Abfahrtspiste für die Frauen gegenüber dem Männerrennen zuvor erheblich entschärft worden. So durfte das „schwache Geschlecht“ dann auch die berüchtigten Kamelbuckel umfahren.

Sogar ein Podestplatz schien für Michaela Wenig nach ihrem Husarenritt auf dem oberen Streckenteil im Bereich des Möglichen zu sein. Doch bei der Einfahrt zur Ciaslat-Wiese unterlief ihr ein Fehler. „Da bin ich kurz von der Ideallinie abgekommen“, musste die Ski-Rennläuferin eingestehen: „Doch da ich wusste, dass ich von oben einen ganz guten Speed mitgebracht hatte, beschloss ich das Ganze jetzt durchzuziehen.“ Als dann im Zielraum bei ihr tatsächlich Rang fünf aufleuchtete, war sie schier überwältigt vor Freude: „Da habe ich selbst nicht mehr daran geglaubt, dass es noch so weit nach vorne gehen wird. Ein echt cooles Erlebnis.“

Das glänzende Resultat kam umso überraschender, als die Lenggrieserin bislang in der laufenden Saison kaum auf sich aufmerksam machen konnte. Bei den beiden Weltcup-Abfahrten im kanadischen Lake Louise war sie auf den Plätzen 29 und 32 gelandet, bei den Super-Gs in Kanada und im Schweizer St. Moritz kam sie nicht ins Ziel. „Wir haben aber heuer einen sehr guten Teamspirit und pushen uns gegenseitig“, so die 26-Jährige. „Manche Dinge brauchen eben ein bisschen, um sich zu entwickeln. Aber jetzt sind wir so weit, um zu sagen: Wir fahren regelmäßig vorne rein.“ Gewonnen hat in Gröden übrigens die Slowenin Ilka Stuhec mit 0,89 Sekunden vor Wenig. EWALD SCHEITTERER