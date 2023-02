Für Brasilien auf die WM-Strecke: Christopher Holm startet in der Exoten-Vorrunde

SKI ALPIN

Von Heidi Siefert schließen

Während Toni Tremmel die Skiweltmeisterschaften in Courchevel Méribel verletzt daheim am Fernsehgerät verfolgen muss, hat der Tegernseer Christopher Holm seine Leidenszeit hinter sich und kann in Frankreich mit dabei sein – für Brasilien.

Am gestrigen Donnerstag trat der 18-Jährige zur Qualifikation im Riesenslalom an, in der sich die 107 sogenannten Exoten vor dem eigentlichen Rennen bewähren müssen. Mit Startnummer 85 ging Holm im Stade Emile Allais in Courchevel auf den vom Kroaten Pavel Grasic gesteckten Kurs und erreichte Platz 57. Allein ins Ziel gekommen zu sein ist ein Erfolg für Holm, der noch nicht viel Riesenslalom trainieren konnte, seit er sich im Oktober 2021 im Training Kreuzbänder, Meniskus und Außenband zerfetzte.

Erst in dieser Saison konnte sich der Nachwuchsfahrer vom SLV Tegernsee wieder an Ski und Schnee gewöhnen. Dass er gleichzeitig in Innsbruck sein Studium in Bauingenieurswesen aufnahm, ermöglichte nicht mehr ganz so viel Training als zu Schulzeiten. Dass er dennoch bei den Weltmeisterschaften dabei sein kann, sei für ihn das Sahnehäubchen in einer schwierigen Saison.

Bei den Juniorenweltmeisterschaften in St. Anton durfte Christopher Holm, der wegen seiner doppelten Staatsbürgerschaft unter brasilianischer Flagge startet, schon einmal ran, kam dort jedoch nicht ins Ziel. Vor allem der Kopf sei nach der Verletzung noch nicht frei. In Courchevel ist es sicher von Vorteil, dass sein regulärer Trainer Simon Nantschev dabei sein kann. Anders als in St. Anton, als der gleichzeitig bei den World University Games in Lake Placid startete.

In die französischen Alpen sind sie am Dienstag gereist, haben neben dem Training schon einen Skitag genossen, Alexander Schmids Goldlauf im Parallel-Rennen aus nächster Nähe betrachtet und saugen die besondere WM-Atmosphäre auf, die im ganzen Ort herrscht und die nicht vergleichbar ist mit dem sterilen, von Distanz geprägten Sportler-Alltag bei den von Corona geprägten Weltmeisterschaften in Cortina d’Ampezzo.

„Was für ein Glück für einen skifahrenden Jugendlichen, hautnah dabei zu sein“, sagt Papa Andreas Holm, der aus der Distanz die Daumen drückt. Für den Slalom am Sonntag gilt es für Christopher zunächst eine interne Qualifikation gegen die beiden Teamkameraden unter brasilianischer Flagge auszufahren.