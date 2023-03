Erneutes Gold für Puff: Staffel-Weltmeisterin über viermal sechs Kilometer

Johanna Puff ist in überragender Form. © DSV

Drei Rennen, zwei Goldmedaillen. Das ist die stolze Bilanz von Biathletin Johanna Puff vom SC Bayrischzell zur Halbzeit der Junioren-Weltmeisterschaften, die aktuell im kasachischen Shchuchinsk ausgetragen werden.

Bayrischzell/Shchuchinsk – Nach dem Titel mit der Junioren-Mixed-Staffel zum Auftakt (wir berichteten) holte die Oberaudorferin gestern ihr zweites Gold. Zusammen mit Selina Marie Kastl (Neubau), Marlene Fichtner (Traunstein) und Selina Grotian (Garmisch-Partenkirchen) wurde sie Staffel-Weltmeisterin über vier mal sechs Kilometer.

Wieder war es ihre famose Laufleistung, die Johanna Puff und ihre Mitstreiterinnen ganz oben aufs Podest brachte. Knapp eine Minute vor den Französinnen und 1:18 vor den Norwegerinnen als Dritte. Daran konnten auch insgesamt 16 Schießfehler des Quartetts und eine Strafrunde von Johanna Puff nichts ändern, die zu einem großen Teil den erneut starken Windböen im Biathlonstadion von Shchuchinsk geschuldet waren.

Mit nur einem Nachlader war Startläuferin Selina Kastl am besten durchgekommen und übergab an Johanna Puff, die nach ihrer Strafrunde im Liegendschießen den Spitzenplatz nicht halten konnte. Doch schon nach dem nächsten Stehendschießen hatte Marlene Fichtner die Deutschen wieder in die Pole Position gebracht, ehe Grotian die Führung ins Ziel brachte.

Nach zwei Tagen Pause geht es für die Juniorinnen in den Endspurt. Am Samstag (8 Uhr) steht der 7,5 Kilometer Sprint an, bei dem es gilt, sich in eine gute Ausgangsposition für den Verfolger am Sonntag (9.15 Uhr) zu bringen. Beides wird live auf www.eurovisionsports.tv/ibu/ übertragen.

