Haartransplantation nur wenige Tage nach Karriereende: Wintersport-Star fliegt in die Türkei

Von: Boris Manz

Eric Frenzel hat das Karriereende direkt genutzt, um in die Türkei zu fliegen. Dort gönnte sich der Wintersport-Star eine Haartransplantation.

München – Anfang März gab Eric Frenzel sein Karriereende bekannt und nutzte nun die freie Zeit für eine Reise in die Türkei. Nicht etwa, um sich dort zu erholen, sondern für eine Haartransplantation, wie das einstige Wintersport-Ass auf Instagram mitteilte. Auf der Social-Media-Plattform zeigte Frenzel Bilder und diverse Videos des Eingriffs.

Eric Frenzel Geboren: 21. November 1988 in Annaberg-Buchholz Disziplin: Nordische Kombination Ehefrau: Laura Frenzel Kinder: Philip Frenzel, Emma Frenzel

Dreifacher Olympiasieger Eric Frenzel fliegt in die Türkei für Haartransplantation

„Letzte Kontrolle überstanden“, schrieb der 34-Jährige über ein Bild, das ihn freudestrahlend nach der Transplantation zeigt. „Danke für die Erfahrung. Es war unglaublich.“ Frenzel, der in seinem Beitrag auch den Namen des Unternehmens nannte, markierte den Beitrag als Werbung und schenkte der Klinik im Anschluss ein kleines Geschenk.

Die Klinik erhielt ein originales, von ihm unterschriebenes Trikot, das er in einem seiner letzten Weltcup-Rennen in Ramsau trug. In seiner außerordentlichen Karriere dominierte Frenzel als Nordischer Kombinierer über die letzten Jahre die Konkurrenz fast nach Belieben und holte insgesamt sieben olympische Medaillen (dreimal Gold).

Eric Frenzel nutzt die freie Zeit nach seiner Wintersport-Karriere für eine Haartransplantation. © Instagram Screenshot/Eric Frenzel/Imago/Lehtikuva

Wintersport-Star Eric Frenzel beendete seine Karriere: „Zeitpunkt gekommen, aufzuhören“

Durch den Gewinn der Silber-Medaille beim Teamwettbewerb in Planica stieg Frenzel mit 18-WM-Medaillen zum erfolgreichsten Nordischen Kombinierer bei Weltmeisterschaften auf. Ein guter Zeitpunkt, mit dem professionellen Wintersport abzuschließen.

„Mit dieser Medaille und dieser Bestmarke ist auch meine letzte Saison eine runde Sache. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte und das noch übertroffen. Es ist der richtige Zeitpunkt gekommen, aufzuhören“, sagte Frenzel im Anschluss an das Rennen beim Online-Portal Sport.de. „Es passt für mich, dass ich mit so einem Erfolg meine aktive Karriere beenden kann.“

Nordische Kombination: Wintersport-Ass Eric Frenzel erwägt Rückkehr als Trainer

Zusammen mit Frenzel hatte auch Bundestrainer Hermann Weinbuch seine 27-jährige Karriere beendet. „Bei meiner Entscheidung hat das keine Rolle gespielt. Aber er hinterlässt natürlich große Fußstapfen, gerade für die Kombination in Deutschland“, sagte Frenzel zum Karriereende seines langjährigen Trainers.

SID-Informationen zufolge hat der aus dem Erzgebirge stammende Frenzel bereits Pläne für die Zukunft ins Auge gefasst. Der 34-Jährige denkt über einen Einstieg ins Trainergeschäft nach. (btfm/SID)