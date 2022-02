Trauer um deutsche Ski-Legende: Einstiger Olympia-Zweiter ist tot

Von: Florian Schimak

Hanspeter Lanig ist im Alter von 86 Jahren verstorben. © IMAGO / Pressefoto Baumann

Eine deutsche Ski-Legende ist am Freitag verstorben. Hanspeter Lanig gewann bei Olympia 1960 die Silbermedaille - nun verstarb er im Alter von 86 Jahren.

München - Große Trauer bei der deutschen Ski-Familie! Hanspeter Lanig ist tot. Wie seine Familie am Sonntag mitteilte, starb der Silbermedaillengewinner in der Abfahrt bei Olympia 1960 bereits am Freitag im Alter von 86 Jahren.

Lanig war mehrfacher deutscher Meister, holte in der Kombination bei der WM 1960 Bronze und gehörte über die Jahre zu den besten deutschen Skirennläufern der Bundesrepublik. Bereits 1956 startete Lanig bei den Olympischen Spielen in Cortina d‘Ampezzo.

Nach dem Gewinn der Silbermedaille im damaligen Squaw Valley 1960 hinter dem Franzosen Jean Vuarnet vier Jahre später erhielt der Allgäuer von Bundespräsident Heinrich Lübke das Silberne Lorbeerblatt. Kurios: Nach Olympia in Kalifornien blieb Lanig zunächst in den USA und arbeitete dort in verschiedenen Hotels.

Anschließend trainierte er ab 1962 die deutschen Skirennläufer und übernahm 1966 das Cafe seiner Eltern im heimischen Oberjoch. Später gründete er unter anderem eine Skischule und organisierte Ski- und Snowboard-Wettbewerbe, auch auf Weltcup-Ebene.

Lanig war seit 1966 mit der Schweizer Journalistin und ehemaliger Skirennläuferin Silvia Lanig-Gnehm verheiratet. Er hinterlässt zwei Kinder und vier Enkelkinder. (smk/sid)