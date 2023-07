Traumhochzeit im Weinschloss: Skisprung-Legende heiratet zum zweiten Mal

Von: Christoph Klaucke

Skisprung-Star Stefan Kraft hat seine Marisa zum zweiten Mal geheiratet. © mariiisa2206/Instagram

Stefan Kraft hat seine Marisa geheiratet – bereits zum zweiten Mal. Der Skispringer und seine Braut feierten eine Traumhochzeit in einem Weinschloss in der Steiermark.

München – Es heißt, es sei der schönste Tag im Leben: Warum also nicht zweimal Ja-Sagen, auch wenn der Partner derselbe ist? Das dürften sich wohl auch der österreichische Skispringer Stefan Kraft und seine Frau Marisa gedacht haben. Das Ehepaar hat es wieder getan und zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres geheiratet.

Stefan Kraft Geboren: 13. Mai 1993 (Alter 30 Jahre), Schwarzach im Pongau, Österreich Partnerin: Marisa Probst Erfolge: Vierschanzentournee-Sieg 2015, Gesamtweltcup-Sieg 2017 und 2020, Olympiasieg im Team 2022, WM-Sieg 2017 und 2021 Persönliche Bestweite: 253,5 m (Weltrekord)

Skispringer Stefan Kraft heiratet seine Marisa erneut

Bereits vor knapp einem Jahr haben Stefan Kraft und Marisa, gebürtige Probst, den Bund der Ehe geschlossen. Damals feierten die Beiden noch in Dirndl und Lederhosen im engen Kreis, das sollte dieses Mal anders werden.

„Wir hatten schon immer geplant, nach unserer Hochzeit im kleinen Kreis, auch noch einmal mit Freunden und Familie zu heiraten und zu feiern. Nun haben wir es wahr gemacht und einen wunderschönen Tag genossen“, wird Kraft von seiner Marketing-Agentur „ReachandJump“ in einer Pressemitteilung zitiert. „Marisa und ich sind überglücklich und es ist schön, dass sich so viele mit uns freuen.“

Die Trauung mit der Familie und Freunden fand vor einer traumhaften Kulisse in der Steiermark statt. Das Brautpaar lud vergangenen Sonntag ins Weinschloss Koarl Thaller.

„Ein Wochenende voller Liebe“, schrieb Stefan Kraft auf Englisch zu drei Fotos auf Instagram. Kraft und seine Marisa strahlen auf den Bildern um die Wette. Ein Foto zeigt das glückliche Paar in weißem Brautkleid und Anzug inmitten eines Weinguts, im Hintergrund reihen sich grüne Reben aneinander. Ein Biathlon-Star feierte zuletzt ebenfalls eine Traumhochzeit.

Stefan Kraft: Nach Hochzeit im Urlaub, danach zurück ins Skisprung-Training

Die Gäste waren regelrecht entzückt. „Danke für dieses geile Wochenende“ oder „Es war eine so traumhafte Hochzeit“, heißt es etwa in den Kommentaren, untermalt mit vielen Herz-Emojis.

Nach der Hochzeit geht es für Kraft und Marisa in den Urlaub, bereits nach Saisonende hat der Skisprung-Star eine Weltreise gemacht. Danach beginnt aber wieder der volle Fokus auf den Weltcup-Auftakt Ende November in Kuusamo. Dann will der 30-Jährige seinen Legenden-Status ausbauen.

Stefan Kraft: Einer der besten Skispringer aller Zeiten

Kraft gilt als einer der erfolgreichsten Skispringer der Geschichte. Der österreichische Überflieger gewann in seiner Karriere drei WM-Titel, zweimal den Gesamt-Weltcup und die Vierschanzentournee 2014/15. Mit dem Team wurde Kraft in Peking 2022 Olympiasieger, zudem hält er mit 253,5 Metern den Weltrekord im Skifliegen. Auch ein deutsches Ski-Ass hat zum zweiten Mal geheiratet – ebenfalls vor traumhafter Kulisse. (ck)