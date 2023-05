Ski-Star wird wieder Vater: Sein Sohn heißt wie ein griechischer Held

Von: Alexander Kaindl

2023 hatte für Matteo Marsaglia viel zu bieten. Die Ski-WM im Februar war das letzte große Highlight vor seinem Rücktritt. Im April kam sein zweiter Sohn zur Welt. © GEPA pictures / Imago / Screenshot Instagram / Matteo Marsaglia

Erst im Februar hatte er unter Tränen live im TV seinen Rücktritt erklärt. Jetzt gibt es bei Matteo Marsaglia wieder große Emotionen: Er ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Rom – Vor wenigen Monaten stand er bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft noch auf den Brettern. Damals, im Februar 2023, war Matteo Marsaglia schon klar, dass es die letzten Rennen in seiner Wintersport-Karriere sind. Denn er verkündete live im TV unter Tränen seinen Rücktritt.

Matteo Marsaglia Geboren: 5. Oktober 1985 (Alter 37 Jahre), Rom, Italien Disziplinen: Kombination, Super-G, Abfahrt Bilanz: 209 Weltcup-Rennen, ein Sieg, ein zweiter Platz

Matteo Marsaglia mit tränenreichem Rücktritt im Live-TV

Nach seinem 15. Platz in der Abfahrt sagte er mit brüchiger Stimme: „Ich war nicht der Fahrer der 1000 Siege, aber ich denke, ich bin oft aufgestanden und hoffe, dass ich für einige ein Beispiel sein konnte. Es war eine großartige Reise.“

209 Rennen fuhr der Italiener in seiner Laufbahn, 2008 feierte er seine Premiere im Weltcup. Mit 37 Jahren verabschiedete er sich schließlich von der großen Bühne, die – wie er selbst zugibt – nicht die ganz großen Erfolge für ihn parat hielt. Seine besten Ergebnisse fuhr Marsaglia im Dezember 2012 im Super-G ein: Ein Sieg in Beaver Creek und kurze Zeit später ein zweiter Platz in Gröden. In den Jahren danach wurde der Römer immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Trotzdem zählte er in der jüngeren Vergangenheit konstant zu den Startern im Weltcup.

Matteo Marsaglia und Marta Bertolli werden wieder Eltern

Jetzt, zweieinhalb Monate nach seinem tränenreichen Abschied, dürfte es im Hause Marsaglia wieder die ganz großen Emotionen geben, denn: Matteo ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Lebensgefährtin Marta Bertolli brachte am 24. April in Rom den zweiten gemeinsamen Sohn zur Welt. Marsaglia ließ seine Fans und Follower via Instagram am Familienglück teilhaben.

Marsaglia schrieb zum Schwarz-Weiß-Foto, das seine Marta, den gerade geborenen Sohn und ihn selbst zeigt, ganz schlicht: „Roma, 24.4.23 - Achille“. Dazu postete er ein weißes Herz.

Ski-Star wird wieder Vater: Sein Sohn heißt wie ein griechischer Held

Achille ist nach Andrea, der im November 2021 zur Welt gekommen war, der zweite Sohn von Bertolli und Marsaglia. Sein Name stammt von einer der bekanntesten Sagenfiguren der griechischen Mythologie: Achilleus.

Der Krieger galt als der größte seiner Zeit und war einer der zentralen Helden in Homers Ilias. Den Tod fand er schließlich, als ihn im Trojanischen Krieg ein Pfeil von Paris in seine einzig verwundbare Stelle traf: die bis heute nach ihm benannte Achillessehne, bzw. -ferse.

Matteo Marsaglia und das Familienglück: Erst Rücktritt, jetzt zum zweiten Mal Vater

Achille ist die italienische und französische Fassung des griechischen Namens und hat nun mit dem Sohn von Marta Bertolli und Matteo Marsaglia also einen weiteren Träger. Ob der Nachwuchs eines Tages so gut Ski fährt wie der Vater? Ein paar Jahre muss er sich natürlich noch gedulden, bis es die ersten Bretter gibt. Bis dahin wird der ehemalige Weltcup-Fahrer das Familienglück anderweitig genießen.

Ungewöhnliche Vornamen gibt es auch in Frankreich. Eine andere Wintersportlerin hat ihrer Tochter einen Jungen-Namen gegeben.