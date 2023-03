„Dieser Sommer wird unser speziellster werden“: Ski-Star verkündet süße Neuigkeiten

Von: Johannes Skiba

Der Norweger Henrik Kristoffersen ist einer der erfolgreichsten Skifahrer. Nur freut sich der 28-Jährige ganz besonders über sein privates Glück.

Oslo - Der norwegische Ski-Star Henrik Kristoffersen feierte kürzlich bei der Slalom-WM in Courchevel neben seinem Weltmeistertitel 2019 im Riesenslalom mit seinem zweiten WM-Triumph seinen größten sportlichen Erfolg. Nun verkündete der Wintersportler via Instagram auch sein privates Glück, das wohl jeden sportlichen Sieg in den Schatten stellt. Auf der Social-Media-Plattform schrieb der Skiläufer: „Das Team Kristoffersen wächst. Dieser Sommer wird der speziellste und wir können es nicht erwarte dich zu treffen.“ Im Sommer wird Kristoffersen zum ersten Mal Vater.

Henrik Kristoffersen Geboren: 2. Juli 1994 in Lørenskog, Norwegen Größte Erfolge: 2x Weltmeister, Bronze Olympia 2014, Silber Olympia 2018 Disziplinen: Slalom, Riesenslalom

Ski-Star Henrik Kristoffersen und seine Freundin Tonje erwarten ihr erstes Baby

Dazu postete Henrik Kristoffersen ein Bild von sich und seiner Freundin Tonje. Beide blicken dabei stolz auf den Babybauch. Das junge Paar kennt sich bereits seit ihrer gemeinsamen Schulzeit. Doch erst 2016 sind die werdenden Eltern zusammen.

Unter dem Bild in den Kommentaren versammelten sich einige prominente Gratulanten. Der norwegische Fußballspieler Fredrik Gulbrandsen, der in der Türkei bei Adana Demirspor spielt, schrieb etwa: „Viele Glückwünsche.“ Auch die österreichische Skifahrerin Katharina Liensberger kommentierte: „Herzlichen Glückwunsch und nur das Beste.“

Henrik Kristoffersen und seine Freundin Tonje zeigen ihr Glück. © kristoffersen/instafgram

Vor dem Baby-Glück steht das Saisonfinale für Skifahrer Henrik Kristoffersen an

Bevor sich Henrik Kristoffersen ausschließlich auf sein kommendes Familienglück fokussieren kann, steht zunächst das Weltcup-Finale in Soldeu, Andorra an. Dabei hat der Norweger noch die Chance auf die kleine Kristallkugel im Gesamtweltcup.

Nur sein Landsmann Lucas Braathen liegt mit 32 Punkte Abstand noch vor dem 28-Jährigen. Ein erneuter zweiter Platz im Gesamtweltcup wäre bereits seine dritte kleine Kristallkugel nach 2016 und 2018. Insgesamt stehen ganze 30 Weltcupsiege in seiner Vita. Neben zahlreichen Erfolgen fehlt Kristoffersen allerdings noch eine Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen. 2014 reichte es im russischen Sotschi zur Bronze im Slalom und 2018 in Pyeongchang zu Silber im Riesenslalom. (jsk)