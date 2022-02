Hoffen auf den Salt-Lake-City-Effekt: Bögl-Start am Sonntag – Strecke vom selben Designer wie einst bei Schlickenrieder

An seine Leistung beim Final Climb zum Ende der Tour de Ski Anfang Januar will Langläufer Lucas Bögl bei den Winterspielen in Peking anknüpfen. © Andrea Solero/EPA

Für Langläufer Lucas Bögl beginnen die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking an diesem Wochenende mit dem ersten Wettbewerb. Am Sonntag um acht Uhr morgens deutscher Zeit geht der Holzkirchner beim olympischen Skiathlon auf die Strecke. Aufgrund der Zeitverschiebung findet das Rennen um 15 Uhr Ortszeit statt.

Weil sich die Langläufer im Gegensatz zu den Biathleten beispielsweise an die Ortszeit anpassen, hat Bögl noch ein wenig mit Jetlag zu kämpfen. „Ich hoffe, dass sich das bis Samstag gelegt hat und ich am Sonntag topfit an den Start gehen kann“, sagt Bögl aus dem Olympischen Dorf, das er als etwas gemütlicher als vor vier Jahren in Pyeongchang (Südkorea) beschreibt.

Für den 31-Jährigen sind es die zweiten Olympischen Spiele seiner Karriere. „Das Essen ist solide, der Chefkoch ist ein Deutscher“, erzählt er weiter. Beim Skiathlon am Sonntag geht es im Nationalen Skilanglaufzentrum in Zhangjiakou über insgesamt 30 Kilometer um die ersten Langlauf-Medaillen der Spiele. Für alle Athleten sind die Rennen die ersten Wettkämpfe auf Weltcup-Niveau seit der Tour de Ski zum Jahreswechsel, da die letzten Weltcups in Les Rousses (Frankreich) und in Planica (Slowenien) als Corona-Vorsichtsmaßnahme vor den Olympischen Spielen abgesagt worden waren. Bei der Tour de Ski hingegen zeigte Bögl einen fulminanten Final Climb am Ende und holte mit Platz vier sein bestes Ergebnis in einem Einzelrennen seiner bisherigen Karriere.

Die Strecken bei den Spielen in Peking liegen rund 200 Kilometer nordwestlich der chinesischen Hauptstadt in Zhangjiakou in der Provinz Hebei. Dort hat die Loipen derselbe Streckendesigner geplant wie bei den Spielen 2002 in Salt Lake City. Damals holte der heutige Bundestrainer Peter Schlickenrieder aus Neuhaus Olympia-Silber im Sprint.

„Die Strecken sind geil“, schwärmt Bögl, der aber auch die Herausforderungen der Strecke sieht. Denn weil in China mit viel Kunstschnee gearbeitet wurde, ist der Schnee relativ langsam. Das bedeutet wenig Gleitphasen und einen ohnehin schon hohen Puls. „Die Höhe macht das Restliche“, erwartet der Holzkirchner und bezeichnet die Strecken als „schön“ und „absolut olympiatauglich“.

Auch im Olympischen Dorf hat er sich mittlerweile eingelebt und fühlt sich wohl. „Im Haus und Dorf kommt natürlich schon olympisches Feeling auf. Ich freue mich auf die ersten Rennen.“

Nach dem Skiathlon am Sonntag stehen am Dienstag die Sprints auf dem Programm. Am kommenden Freitag folgt das 15-Kilometer-Rennen im klassischen Stil, ehe am Sonntag in einer Woche die Staffelwettbewerbe anstehen, für die sich Bögl durchaus Außenseiterchancen auf die Bronzemedaille ausrechnet.