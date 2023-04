Sie gewannen beide WM-Medaillen: Ski-Traumpaar im Babyglück – „Zu zweit gegen einen“

Maria Pietilä Holmner und Hans Olsson sind erstmals Eltern geworden. © Screenshots von Instagram @mariapietilaholmner

Die Ski-Stars Maria Pietilä Holmner und Hans Olsson sind Eltern geworden. Die Mutter schwärmt vom Familienleben, der Vater ist ab sofort in Unterzahl.

München/Are - Zusammen kommen Maria Pietilä Holmner und Hans Olsson auf 17 Podiums-Platzierungen im Alpinen Ski-Weltcup. Im Mannschaftswettbewerb bei der Weltmeisterschaft 2011 fuhren die beiden gemeinsam für Schweden zur Bronzemedaille.

Namen: Marie Pietilä Holmner und Hans Olsson Karriere im Ski-Sport bis: 2015 (Olsson), 2018 (Pietilä Holmner) Ein Paar seit: 2004

Pietilä Holmner und Olsson glücklich über Geburt der Tochter

Nun gibt es für die ehemaligen Ski-Stars, die bereits vor einigen Jahren ihre Karrieren beendeten, erneut Grund zur Freude. Wie die 36-Jährige in einem Instagram-Post verkündete, sind sie und ihr Partner Olsson Eltern einer Tochter geworden.

„Pass auf Papa - jetzt sind wir zu zweit gegen einen“, schreibt Pietilä Holmner unter einem Selfie, das die kleine Familie zeigt. Während das Geschlecht des Babys bekannt ist, bleibt der Name der Kleinen im Verborgenen.

Felix Neureuther gehört zu den Gratulanten

Unter dem Foto gratulieren einige bekannte Gesichter aus der Wintersport-Welt. Dazu zählen der mehrfache Olympiasieger Beat Feuz, die Rennläuferin Hanna Aronsson Elfman sowie Jon Olsson, Bruder von Vater Hans. Auch Felix Neureuther, selbst schon dreifacher Vater, hinterlässt seine Glückwünsche.

In einem Gespräch mit der schwedischen Zeitung Aftonbladet gibt Pietilä Holmner einen Einblick in ihre Gefühlswelt nach der Geburt. „Neun Monate lang hatte man jemanden im Bauch und dann liegt sie auf der Brust und man hat diese Verantwortung... Es war etwas ganz Besonderes, aber es hat sich so natürlich angefühlt“, beschreibt die ehemalige Slalom-Spezialistin.

Pietilä Holmner und Olsson seit 2004 ein Paar

Das Familienglück weiß sie offensichtlich sehr zu schätzen. „Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir mussten ein bisschen kämpfen, aber es hat sich gelohnt“, so die Junioren-Weltmeisterin im Slalom 2006. Bereits seit 2004 sind sie und Olsson, der mittlerweile als Video Creator aktiv ist, ein Paar.

Auf dem Instagram-Kanal des 38-Jährigen findet sich ein kurzer Clip, in dem er seine Ungläubigkeit und Freude über das erste Kind zum Ausdruck bringt. Mit großen Augen schaut er seine Tochter an und schreibt unter dem Video: „Ich bin ein Vater“.

Wann steht die Tochter erstmals auf Skiern?

Bei der Vorgeschichte der Eltern stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wann die Tochter das erste Mal auf Skiern stehen und einen Hang hinunterbrausen wird. „Meine bessere Hälfte hat bereits darüber nachgedacht. Der nächste Winter ist vielleicht ein bisschen zu früh, aber es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten zu trainieren. Aber es wird früh sein“, verrät Pietilä Holmner.

Ob die Tochter dann auch auf der ganz großen Bühne zu sehen sein wird, ist der Mama im Grunde genommen egal. „Sie wird wahrscheinlich eine kleine Skifahrerin sein, aber sie muss nicht so wettbewerbsorientiert sein wie wir. Es wird wunderbar sein und Spaß machen“, beschließt sie ihre Ausführungen. (masc)