Im Medaillen-Rausch

Selina Grotian holt bei EM Gold in der Verfolgung und Silber mit der Staffel

Von Sven Sartison schließen

In der Verfolgung holt Selina Grotian bei der Biathlon-Europameisterschaft in Lenzerheide die Goldmedaille. Doch damit nicht genug. Auch mit der Mixed-Staffel ist die Mittenwalderin erfolgreich.

Lenzerheide – „Ein paar Plätze gut machen.“ So lautete das Ziel von Selina Grotian für die Verfolgung bei der Biathlon-Europameisterschaft in Lenzerheide (Schweiz). Dass in der Aussage der 18-jährigen Mittenwalderin die Hoffnung auf ihre zweite EM-Medaille nach Bronze zum Auftakt im Einzel mitschwang, war klar. Schließlich ging sie als Fünfte mit lediglich 18,1 Sekunden Rückstand auf Sprint-Siegerin Anastasiya Merkushyna aus der Ukraine in die Loipe. Dass sie nach Abschluss der Wettkämpfe gleich einen kompletten Medaillensatz im Schrank liegen haben würde, damit hätte Grotian wiederum wohl nicht gerechnet.

Wie es dazu kam? Durch zwei Glanzleistungen am Samstag und Sonntag. Zunächst machte die Zollbeamtin in der Verfolgung genau das, was sie sich vorgenommen hatte. Sich im Stehendanschlag, der sie im Sprint am Freitag mit zwei Fehlern noch die Goldmedaille gekostet hatte, verbessern und eben ein paar Plätze nach vorne arbeiten. Lediglich einer von 20 Schüssen fand nicht den Weg ins Ziel, mit 17,6 Sekunden Vorsprung auf die Schwedin Tilda Johansson sicherte sich Grotian den EM-Titel. Der dritte Platz ging an Gilonne Guigonnat (Frankreich). Hanna Kebinger vom SC Partenkirchen kam mit fünf Schießfehlern als 15. ins Ziel, die Wahl-Wallgauerin Juliane Frühwirt belegte Rang 30.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagte Grotian nach ihrem Triumph freudestrahlend und gab zu: „Ich war überrascht, dass ich die letzten fünf Scheiben getroffen habe. Ich weiß, dass ich in der letzten Runde stark bin. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich alles geben muss, um Johansson aufzuhalten.“ Was sie meinte: Als die Schwedin, die als Erste zum letzten Schießen gekommen war, die Schüsse 18 und 19 verfehlte, steigerte sie instinktiv ihr Tempo und zog vorbei.

Damit nicht genug. Denn zum Abschluss der Europameisterschaft ließ sich die 18-Jährige auch noch Silber um den Hals hängen. An der Seite der frisch gebackenen Einzel-Europameisterin Lisa Maria Spark sowie von Dominic Schmuck und Lucas Fratzscher musste sich Grotian mit dem DSV-Quartett in der Mixed-Staffel am Sonntag lediglich Norwegen geschlagen geben. Das Podest komplettierte Schweden auf Rang drei.