Er will studieren und wird Papa: Traunsteiner Bronze-Held beendet Karriere

Von: Katharina Brumbauer

Tritt nach dem größten Erfolg seiner Karriere ab: Langläufer Jonas Dobler vom SC Traunstein beendet seine Karriere © Daniel Karmann/dpa

Bei der Nordischen Ski-WM vor zwei Wochen gelang ihm noch der größte Erfolg seiner Karriere. Jetzt stellt Jonas Dobler (SC Traunstein) die Langlaufski in den Keller.

Traunstein - Man soll aufhören, wenn‘s am schönsten ist. Das hat sich auch Jonas Dobler neulich gedacht. Bei der Nordischen Ski-WM in Planica gewann Dobler, Langläufer vom SC Traunstein, zusammen mit Albert Kuchler, Janosch Brugger und Schlussläufer Friedrich Moch sensationell die Bronze-Medaille mit der Staffel. Der größte Triumph seiner Laufbahn. Und gleichzeitig der Höhepunkt zum Abschluss: „Schöner kann es nicht sein, als mit dem größten Erfolg meiner Karriere, die Ski an den Nagel zu hängen“, hatte Dobler dann in einer Stellungnahme gegenüber dem Deutschen Skiverband (DSV) erklärt. Der 31-Jährige hat nach den Weltcup-Rennen in Oslo (11. - 12. März) seine Karriere beendet.

Jonas Dobler Geboren am 4. Mai 1991 (Alter: 31 Jahre) in Traunstein Verein: SC Traunstein Im Langlauf-Weltcup dabei von Dezember 2011 bis März 2023 Karriere-Höhepunkt: WM-Bronze mit der Staffel 2023

Jonas Dobler macht Schluss - nach mehr als zehn Jahren im Weltcup

„Ich habe für mich in den letzten Monaten entschieden, dass ich vom Leistungssport zurücktreten werde“, sagte Dobler in seiner Stellungnahme weiter. „Das letzte Trainings- und Wettkampfjahr habe ich nochmal richtig genossen. Ich bin sehr dankbar, dass ich teilweise meinen individuellen Weg gehen konnte. Ich habe gefühlt alles aus mir rausgeholt und in die Waagschale gelegt.“ Mehr als zehn Jahre war Dobler im Langlauf-Weltcup dabei. In insgesamt 161 Einzelrennen ging der Traunsteiner an den Start.

Sein Debüt gab der Oberbayer im Dezember 2011 im slowenischen Rogla. In der Saison 2019/20 gelang dem 31-Jährigen im Weltcup sein erstes Top-Ten-Ergebnis. Im 15-Kilometer-Freistil-Rennen im schweizerischen Davos wurde Dobler Zehnter. Jetzt ist für ihn also Schluss mit leistungsmäßigem Wintersport. Am legendären Osloer Holmenkollen, der Wiege des nordischen Skisports, trat Dobler mit Wehmut von der Weltcup-Bühne ab. „Ich habe jede Minute genossen“, schrieb der Langläufer später in den sozialen Medien. Aber der Traunsteiner freut sich auch auf einen neuen Lebensabschnitt.

Nach dem Karriereende: beruflich wie privat beginnt für Jonas Dobler ein neuer Lebensabschnitt

Der Langläufer blickt neuen Herausforderungen entgegen. Im Herbst möchte Dobler ein duales Studium für den gehobenen Dienst beim Zoll beginnen. Und auch privat wird sich für Dobler in Kürze etwas ändern: er und seine Ehefrau Carla werden bald zum ersten Mal Eltern. „Somit beginnt gleich doppelt eine neue Lebensphase, auf die ich mich sehr freue.“, sagte Dobler. „Es hätte keinen besseren Zeitpunkt für ein neues Kapitel gegeben.“

Dem deutschen Langlauf-Team wird der Oberbayer fehlen. „Wir werden Jonas als Athlet aber in erster Linie als Mensch vermissen und wünschen ihm für seinen Lebens- und Berufsweg alles erdenklich Gute“, erklärte Andreas Schlütter, Sportlicher Leiter Langlauf beim DSV. Schlütter hob vor allem Doblers Bedeutung für die Teamwettbewerbe hervor: „In den Staffelwettkämpfen war er immer eine wichtige Stütze und, wie jüngst in Planica gesehen, eine feste Größe.“ (kb)