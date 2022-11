„Darf man auch als Bayern-Fan Gelb tragen“: Wintersportler wird für „Erfüllung des Kindheitstraums“ gefeiert

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Julian Schmid trägt das Gelbe Trikot der Nordischen Kombinierer und wird von Vinzenz Geiger dafür gefeiert. © Imago / Screenshot Vinzen Geiger Instagram - Collage

Die Erfüllung des Kindheitstraums ist etwas, dass nicht jeder schafft. Der deutsche Wintersportler Julian Schmid hat nun genau das aber abgehakt.

München – Es ist die große Rivalität in der Fußball-Bundesliga: FC Bayern München und Borussia Dortmund. Das sind die roten Rekordmeister gegen die Gelben, die gerne da wären. In der höchsten deutschen Spielklasse gibt es seit einem Jahrzehnt nur einen Dauersieger. Das dürfte auch Julian Schmid gefreut haben, der wohl zum FC Bayern hält. Der Wintersportler trägt jetzt aber plötzlich ein gelbes Dress, was ihm laut Kollegen als „Bayern-Fan“ dieses Mal auch erlaubt sei. Warum?

Wintersportler erfüllt sich „Kindheitstraum“ und wird von Kollegen gefeiert

Schmid ist in der Nordischen Kombination zuhause. Der passionierte Langläufer und Skispringer wurde 1999 in Oberstdorf geboren. In seiner Jugend wurde er von Thomas Müller trainiert. Rührt daher eine FCB-Affinität? Nein, es gab einen gleichnamigen Olympiasieger in der Disziplin, der später die Jugend trainierte. Schmid ist nun 23 Jahre alt und hat seinen größten Erfolg im finnischen Kuusamo gefeiert: seinen ersten Weltcupsieg.

Und gleichbedeutend mit dem Weltcupsieg war auch die Übergabe des Gelben Trikots, welches der Weltcupführende trägt. „Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung! Gelbes Trikot und ein Weltcupsieg, vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben!“, schreibt Schmid auf seinem Instagram-Profil. Und er wird von den Kollegen gefeiert.

„In dem Fall darf auch ein Bayern-Fan Gelb tragen“: Wintersporlter Ryzdek gratuliert zum ersten Weltcupsieg

Skispringerin Katharina Althaus meint: „Gelb steh dir super. Gratuliere.“ Und Teamkollege Johannes Ryzdek meint: „In dem Fall darf auch ein Bayern-Fan Gelb tragen. Glückwunsch.“ Auch Ex-Biathletin Maren Hammerschmidt attestiert ihm eine „Mega-Leistung“. Richard Freitag findet es ein „starkes Ding“ und Konkurrent Johanes Lamparter gratuliert auch brav. Vinzenz Geiger, zweifacher Olympiasieger, postete sogar ein Foto von sich und Schmid, auf der Schmid eine Krone trägt.

Julian Schmid (rechts) wird von Vinzenz Geiger (links) gefeiert. © Screenshot Vinzen Geiger Instagram

An den Tag wird sich Julian Schmid noch lange erinnern. Und vielleicht trägt er noch viel öfter und länger Gelb, das Trikot scheint ihm gut zu passen. (ank)