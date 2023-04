Liebes-Aus bei Wintersport-Traumpaar: „Wir sind immer noch gute Freunde“

Von: Melanie Gottschalk

Frida Karlsson und William Poromaa galten viele Jahre als das Traumpaar im Langlauf. Nun verkünden sie ihr Liebes-Aus. © Screenshot: Frida Karlsson/Instagram

Frida Karlsson und William Poromaa gehen künftig getrennte Wege. Die beiden Langlauf-Superstars galten lange als eines der berühmtesten Paare Schwedens.

Östersund - Wer sich mit Wintersport und vor allem Langlauf beschäftigt, kommt an den Namen Frida Karlsson und William Poromaa mittlerweile nicht mehr vorbei. Die beiden Schweden zählen zu den großen Stars der Szene – und schrieben eine besondere Liebesgeschichte.

Name: Frida Karlsson Alter: 23 Jahre (10. August 1999) Sportart: Langlauf Größte Erfolge: 1x Olympische Bronzemedaille, 1x Gold Weltmeisterschaften, 5x Silber Weltmeisterschaften, 4x Bronze Weltmeisterschaften

Karlsson und Poromaa verlieben sich im Jugendalter – und werden zum Langlauf-Traumpaar

Sowohl Karlsson als auch Poromaa zählten schon von Kindesbeinen an zu den talentiertesten Langläufern Schwedens und lernten sich im Teenager-Alter bei einem Wettkampf kennen. Dann ging alles relativ schnell: Erst verliebten sie sich und stiegen gemeinsam in die Weltspitze des Langlaufs auf, dann zogen sie schon in jungen Jahren gemeinsam in ein eigenes Haus. Jahrelang zählten sie zu den glamourösesten Sportpaaren Schwedens.

Doch nun ist alles aus. Wie die 23 Jahre alte Karlsson gegenüber dem Expressen bestätigte, haben sie und Poromaa ihre Beziehung beendet – und zwar schon im Herbst 2022. „Wir sind nicht mehr zusammen, aber wir sind immer noch gute Freunde“, so die amtierende Tour-de-Ski-Siegerin. „Wir wollten nicht ständig solche Fragen beantworten müssen, deshalb hielten wir es geheim.“

Frida Karlsson und William Poromaa wollen sich auf den Langlauf konzentrieren

Die beiden Langlauf-Stars wollten sich erst einmal voll und ganz auf ihren Sport konzentrieren, das sei der Grund der Trennung. Doch schon vor der Trennung hatte das einstige Wintersport-Traumpaar aus Schweden ihr gemeinsames Haus verlassen und ihren jeweiligen Lebensmittelpunkt verlagert.

„William denkt, dass es das Beste für ihn ist, in Sundsvall zu wohnen, wo er seinen Trainer in der Nähe hat. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass in Östersund und Solleftea die besten Bedingungen für mich herrschen“, sagte Karlsson dem Expressen.

Karlsson und Poromaa erobern den Langlauf

Die 23-jährige Karlsson gewann in ihrer Karriere bisher sieben Weltcuprennen und insgesamt zehn WM-Medaillen. Der 22 Jahre alte Langlauf-Star Poromaa lief unterdessen in seiner Karriere viermal auf das Weltcuppodest und gewann bei den Weltmeisterschaften im März 2023 über 50 Kilometer die Bronzemedaille.

Dass sie sich in Zukunft weiter häufig über den Weg laufen werden, ist für die beiden nach eigenen Angaben kein Problem. Für die deutsche Ex-Biathletin Franziska Hildebrand läuft es hingegen aktuell vor allem privat sehr gut. Die 35-Jährige genießt ihr Familienleben – genau wie ein Ski-Traumpaar, das erst kürzlich süße Neuigkeiten öffentlich gemacht hat. (msb)