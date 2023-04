Deutsche Biathlon-Hoffnung (22) beendet überraschend Karriere

Von: Sascha Mehr

Teilen

Die deutsche Biathlon-Hoffnung Luise Müller hängt das Gewehr an den Nagel und beendet ihre Karriere mit sofortiger Wirkung.

Pirna – Der Biathlon-Sport in Deutschland verliert ein großes Talent, denn Luise Müller beendet ihre aktive Karriere mit sofortiger Wirkung. Die 22-Jährige vom sächsischen Verein SV Grün-Weiß Pirna galt bis zu ihrem Karriereende als große Nachwuchshoffnung in Deutschland.

Name Luise Müller Alter 22 Verein SV Grün-Weiß Pirna Sportart Biathlon

Biathlon: Luise Müller beendet Karriere früh

„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. In der letzten Saison hatte ich viel Zeit zum Reflektieren und habe beschlossen, mich aus der Biathlon-Bubble zu verabschieden. Ich möchte meinen Geist wieder mehr fordern und mehr von der Welt erkunden.

Zudem hoffe ich, dass der DSV langsam aufwacht und die breite Nachwuchsförderung und moderne Trainingsmethodik zur Priorität macht“, gab sie als Statement auf ihrem Instagram-Kanal bekannt.

„Ich hatte eine bonfortionöse Zeit. Vor allem wegen den Leuten, die ich kennenlernen durfte. Leute, die mich mit Humor und Herzlichkeit den Ernst des Lebens vergessen lassen können. Ich hoffe, das habe ich umgekehrt auch manchmal geschafft. Danke für jeden einzelnen Moment“, so Luise Müller weiter.

Luise Müller beendet ihre Biathlon-Karriere. © IMAGO/Harald Deubert

Sie übte in ihrem Instagram-Post aber auch deutliche Kritik am Biathlon-Zirkus und gab anderen Sportlern einen wertvollen Tipp: „Ich habe leider auch Menschen kennengelernt, für die nur die sportliche Leistung zählt statt der Mensch als Persönlichkeit. Oder Trainer, die ein völlig verzerrtes Bild haben von Trainingsmethoden und der Individualität von Sportlern. Deswegen noch eins: Liebe Sportler, fangt an nicht nur euren Trainingsplan stumpf abzuarbeiten, sondern eignet Euch auch modernes Wissen über euren Körper und das Training an! Der wichtigste Trainer seid ihr selbst.“

Biathlon: Luise Müller übt Kritik

Der größte Erfolg ihrer Karriere war der Gewinn der Silbermedaille in der 4x6 Km-Staffel bei der Junioren-WM 2022 im US-amerikanischen Soldier Hollow. Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Johanna Puff, Mareike Braun und Lisa Spark musste sie sich nur dem Weltmeister aus Italien geschlagen geben.

Biathlon: Der Kader der deutschen Herren für die Saison 2022/23 Fotostrecke ansehen

Außerdem wurde sie Vize-Europameisterin, ebenfalls in der Staffel und erreichte Platz drei in der Gesamtwertung des IBU-Juniorcups in der Saison 2021/22. (smr)

Die Saison 2022/23 verlief äußerst enttäuschend für Biathlon-Hoffnung Marco Groß, der deshalb ebenfalls ein Karriereende in Erwägung zieht.