Biathlon-Star (26) aus Team geworfen: Wechsel der Sportart oder Studium nach Karriereende möglich

Von: Christoph Klaucke

Aleksander Fjeld Andersen wurde aus dem Biathlon-Nationalteam geworfen. © Christian Einecke/Imago

Der Biathlet Aleksander Fjeld Andersen wird völlig überraschend aus dem norwegischen Team geworfen. Neben einem Karriereende steht ein Wechsel der Sportart im Raum.

Oslo – Obwohl die Wintersport-Saison bereits beendet ist, stehen in den kommenden Wochen knallharte Entscheidungen an. Es geht um die Kaderplätze in den verschiedenen Nationen. Ein Biathlon-Ass bekommt das nun zu spüren und wird aussortiert. Der Norweger Aleksander Fjeld Andersen bangt sogar um seine Karriere.

Aleksander Fjeld Andersen Geboren: 15. April 1997 (Alter 26 Jahre), Nesodden, Norwegen Team: Norwegen Debüt im Weltcup: 2019 Bestes Weltcup-Resultat: Rang 6

Norwegen streicht Biathlon-Star aus dem Kader

Aleksander Fjeld Andersen würde wohl in jedem anderen Land zu den Top-Athleten zählen. Doch in Norwegen ist das anders. Die Wintersport-Nation um Ausnahmeläufer Johannes Thingnes Bø dominiert das Geschehen nach Belieben. Allein die Top 3 im Biathlon-Gesamtweltcup sind Norweger.

Dementsprechend hart ist das Auswahlverfahren und der Konkurrenzkampf um die Kaderplätze. Andersen blickt eigentlich auf eine starke Saison zurück, stand im IBU-Cup viermal auf dem Podest und lief im Weltcup sogar einmal auf den sechsten Rang – doch sein bestes Karriereresultat war offenbar nicht gut genug. Der 26-Jährige erhält für die kommende Saison keinen Platz mehr im norwegischen Nationalteam. Auch einer Biathlon-Legende ereilte ein schwerer Schicksalsschlag.

Biathlon-Star nach Rauswurf: „Ich war geschockt“

„Ich muss zugeben, das war ein großer Schock für mich und schwer zu verdauen. Ich habe es nicht kommen sehen. Nach meinem sechsten Platz in Östersund fühlte ich mich ziemlich sicher und ich hätte nicht gedacht, dass ich meinen Platz verlieren würde“, sagte Andersen, der sich von seinem Rauswurf regelrecht überrumpelt zeigte, gegenüber NRK.

Doch wie kam es zu dieser harten Entscheidung? „Mir wurde gesagt, dass ich mich in den letzten vier Jahren kaum weiterentwickelt habe. Zweitens wollte der Verband Platz für jüngere Läufer schaffen“, erklärte der Osloer dem norwegischen TV-Sender und zieht ein bitteres Fazit: „Ich wäre für fast jedes Eliteteam der Welt gut genug gewesen, da tut es weh, rausgeschmissen zu werden.“ Zuletzt schlug ein Biathlon-Skandal um den Ex-Präsidenten Wellen.

„Ich verstehe, dass er aufgrund der Ergebnisse, die er geliefert hat, überrascht war, aber es gibt einen harten Kampf um die Plätze“, begründete Per Arne Botnan, der Sportmanager der norwegischen Biathleten, Andersens Rauswurf. Wie es mit ihm weitergeht, steht noch nicht endgültig fest.

Mit 26 Jahren ist Andersen eigentlich noch zu jung für ein Karriereende, doch erst vor kurzem verkündete ein gleichaltriges Talent im Mutterland des Biathlons seinen Rücktritt. Auch ein Wechsel zum Langlauf wäre eine Option. Sollte es dennoch nicht weitergehen, hat Andersen zumindest schon die Weichen für die Zukunft gestellt: „Ich habe vor kurzem ein Bachelor-Studium in der Immobilienvermittlung begonnen.“ (ck)