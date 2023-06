Trotz Karriereende: Olympiasiegerin vor spektakulärem Comeback?

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Der Norweger Petter Northug glaubt an ein Comeback seiner Landsfrau Therese Johaug. © Bildbyran/imago

Langlauf-Star Therese Johaug hat die Bretter an den Nagel gehängt und widmet sich ihrer Aufgabe als Mutter. Doch nun werden Gerüchte laut: Kommt sie zurück?

München – Therese Johaug ist ein echter Superstar. In ihrer Disziplin Langlauf gewann sie so ziemlich alles, was es zu gewinnen gibt. 14 Mal wurde sie Weltmeisterin, viermal sicherte sie sich Olympisches Gold und dreimal den Gesamtweltcup.

Im Frühjahr 2022 beendete sie ihre Karriere, vor wenigen Wochen wurde Johaug Mutter einer Tochter und machte damit ihr Familienglück perfekt. Ein Comeback in die Loipe schien ausgeschlossen – bis jetzt! Denn ausgerechnet Landsmann Petter Northug befeuerte die Gerüchte, dass es doch eine Rückkehr in den Wintersport-Zirkus geben könnte.

Therese Johaug Alter: 34 Jahre (25. Juni 1988) Sportart: Langlauf Größte Erfolge: 4x Olympisches Gold, 1x Olympisches Silber, 1x Bronze bei Olympia, 14x Gold bei Weltmeisterschaften, 2x Silber bei Weltmeisterschaften, 3x Bronze bei Weltmeisterschaften, 3x Gewinn des Gesamtweltcups

Feiert Therese Johaug für Ski-WM im Heimatland ihr Comeback?

Auf die Frage, ob er ein Comeback von Therese Johaug für möglich halte, sagte Northug der norwegischen Zeitung Dagbladet: „Ja, ich glaube“ – und denkt dabei auch schon an die nordische Ski-WM 2025 im norwegischen Trondheim. „Die Trails in Trondheim liegen ihr perfekt. Vielleicht ist ein Johaug-Comeback das, was der Langlauf-Weltcup braucht. Wir hoffen und glauben, dass Therese eine WM auf heimischem Boden bestreiten wird“, sagte der 37-Jährige.

Northug kann übrigens selbst auf eine nicht minder beeindruckende Karriere zurückblicken wie Johaug. Er erkämpfte sich während seiner aktiven Karriere insgesamt 13 Weltmeistertitel, zweimal Olympisches Gold und zweimal den Gesamtweltcup. 2018 machte er Schluss, gilt bis heute als der erfolgreichste Skilangläufer bei nordischen Ski-Weltmeisterschaften.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Johaug lässt sich Tür für Comeback offen

Wird es also ein Comeback von Johaug geben? Sie selbst ließ sich die Tür immer offen. „Es ist jetzt vorbei. Aber man weiß nie, was in der Zukunft passieren wird, also werde ich nicht hier stehen und sagen, dass es nie passieren wird“, hatte sie wenige Wochen nach ihrem Rücktritt gegenüber dem Dagbladet gesagt.

Ihre ehemalige Teamkollegin Ingvild Flugstad Ostberg hat nach eigener Aussage schon mal bei Johaug angeklopft. „Ich habe sie gefragt, aber es ist wahrscheinlich so, wie sie gesagt hat. Sie hat keine Türen geschlossen, aber auch nicht gesagt, dass es ein Comeback geben wird.“ (msb)