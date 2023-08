Deutsches Rekord-Weltmeister-Duo verkündet Karriereende

„Thüringen-Express“ hört auf

Die mehrfachen Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken haben ihr Karriereende verkündet. Damit endet eine erfolgreiche Zeit.

Erfurt – Nach 13 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit hat der „Thüringen-Express“, bestehend aus Toni Eggert und Sascha Benecken, den Rücktritt vom Rodelsport bekannt gegeben. „Dort wo für uns alles begann, wo im jeweiligen Heimatverein und am Sportgymnasium der Grundstein für unsere Karriere gelegt wurde, an diesem Ort schließt sich der Kreis“, erklärten sie.

Toni Eggert und Sascha Benecken Erstes gemeinsammes Rennen: 2010 Titel: 11x Weltmeister, 6x Europameister, 6x Weltcup Alter: Eggert (35), Benecken (33)

Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Eggert und Benecken

Mehr als ein Jahrzehnt fuhren Eggert und Benecken durch die Rodelbahnen der Welt und konnten in diesem Zeitraum Titel um Titel gewinnen. Das Erfolgsduo wurde in diesem Zeitraum insgesamt elfmal Weltmeister und sechsmal Europameister. Hinzu kommen sechs weitere Triumphe im Weltcup. Damit sind die beiden Rekord-Weltmeister in ihrer Disziplin.

Der große Traum von einem Sieg bei den Olympischen Spielen blieb ihnen jedoch verwährt. Bei der Olympiade 2018 in Pyeongchang schaffte es das Rodelduo auf den dritten Platz und holt die Bronzemedaille. Vier Jahre später in Peking folgte zwar eine Steigerung, allerdings musste man sich mit der Silbermedaille begnügen. Danach sollen die ersten Gedanken über einen Rücktritt in den Köpfen von Eggert und Benecken entstanden sein.

Familie statt Rodeln: „Thüringen-Express“ setzt andere Prioritäten

Der Hauptgrund für das Karriereende der beiden ist die Familie, welche lange Zeit hinter dem professionellen Rodelsport anstehen musste. „Sowohl Toni als auch ich haben Familien, die ausnahmslos hinter uns standen. Die Dankbarkeit ihnen gegenüber, lässt sich nicht in Worte fassen“, erklärte Benecken, der 2010 zum Hintermann von Eggert wurde.

Statt durch Deutschland und die Welt zu reisen und weitere Titel zu ihrer Titelsammlung hinzuzufügen, werden Eggert und Benecken sich in der kommenden Zeit intensiv mit der eigenen Familie befassen. „Es ist an der Zeit für ein neues Kapitel in unserem Leben. Wir gehen als dreifache Weltmeister auf unserer Heimbahn in Oberhof. Unsere aktive Sportgeschichte kann kein schöneres Ende finden“, erklärten die Rekord-Weltmeister.

Harte Kämpfe mit deutschen Konkurrenten – Bundestrainer bedauert Karriereende

Mit dem bayerischen Rodelduo Tobias Artl und Tobias Wendl lieferten sich Eggert und Benecken zahlreiche packende Duelle. Vor allem bei Olympia lief es oftmals auf einen Zweikampf der beiden Teams hinaus, der jedoch immer wieder zugunsten der Bayern ausging. Lange Zeit kämpften sie auf Augenhöhe und im Januar in Oberhof entschied der „Thüringen-Express“ diesen Kampf ein letztes Mal für sich.

Bundestrainer Robert Loch kann den Abschied der beiden Stars zwar verstehen, allerdings war dies ein schwerer Schlag für ihn. „Ich sehe das mit ein bisschen Traurigkeit, aber so ist die Realität“, sagte Loch und ergänzte: „Es gibt auch ein Leben nach dem Sport.“ Und dieses wollen die mehrfachen Weltmeister jetzt im Kreise ihrer Familien genießen. (jari)

